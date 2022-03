Championnat de hockey dames: sombre journée pour le White Star

Certaines tendances se sont consolidées ce soir avec la descente mathématique du Mechelse, et les qualifications pour les demi-finales de la Gantoise et du Dragons

Braxgata-Antwerp: 1-0

La rencontre a été longtemps indécise et c’est finalement Louise Versavel, la meilleure buteuse du championnat qui a délivré les Boomoises ; le but est survenu juste avant la fin du troisième quart.

Gantoise-Léopold 10-0

Vous lisez bien : dix-zéro, c’est la raclée que les championnes de Belgique ont infligée à de bien pâles Uccloises, lesquelles peuvent tout doucement commencer à paniquer. Ballenghien et Gerniers ont alimenté le marquoir du nouveau stade gantois avant que Stephanie Vanden Borre y mette carrément le feu. Un vrai coup du chapeau aux 17e, 23e et 26e minutes avant de signer le quintuplé aux 50e et 67e minutes. Sinia, Schreurs et Ballenghien encore ont complété la fête. La Gantoise arrive à 89 buts marqués, avec un goal average de +80. Un record.

Dragons-Daring: 3-1

Match important pour le Daring en vue de conserver une chance de participer aux demi-finales. Broers a rapidement mis les choses au point en inscrivant un pc à la 10e minute. Les choses sont restées en l’état jusqu’à la 55e minute et le deuxième but signe Simons. Jardel donnait un semblant d’espoir à la 62en, mais le Dragons restait maître du terrain et D. Marien fixait le score à 3-1 peu avant le coup de sifflet final.

Herakles-White Star: 4-1

Coup de massue pour le White Star : à la 8e minute, Fobe inscrivait un pc qui plaçait le White en mauvaise position. Juste avant la pause, Schreinemacher pliait le match pour l’Herakles. Le White, qui devait prendre des points face à un adversaire direct, avait encore une mi-temps pour inverser le cours du jeu. La jeune Vincent redonnait un peu d’espoir aux Etoilées à 5 minutes du terme, mais Van Hellemont et à nouveau Schreinemacher mettaient fin aux espoirs. L’Herakles fait une excellente opération et laisse le White sur le siège à bascule vers la Nationale 1.

Mechelse-Waterloo Ducks: 1-6

Pas de pitié pour les Hombeekoises qui ont dû subir un assaut constant du Watducks, avec une mi-temps sifflée sur un confortable 1-4 au profit des Vertes. Ronquetti inscrivait 3 buts sur sa soirée, Gose, Peeters et Breyne complétant la feuille de match ; Burns sauvait l’honneur malinois. Le Watducks conserve plus qu’un œil sur la 4e place.

Victory-Racing: 1-4

En deux minutes, Ortiz et De Mot pliaient le match (7e et 8e minutes). Le Racing a vécu sur son avance, Boon et Englebert rajoutant deux buts alors que Contardi inscrivait un but de consolation. Le Victory reste à portée du White Star.