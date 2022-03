Le hold-up parfait et malin du Léopold, le Dragons de justesse, l’Herakles plus efficace que l’Orée

Beerschot - Watducks (0-4) : Série noire pour le Bee

Beerschot : De Gratie, Penelle, De Sloover, M. Peeters, du Monceau, Draper, H. Peeters, Nelen, L. et M. Capelle, Perez, puis Goudsmet, Gus, Duvekot, Cabuy et Sior.

Watducks : Vandenbroucke, Van Oost, Charlet, Dumont, Van Strydonck, Boccard, Sidler, Wilbers, de Backer, T. Willems, Ghislain, puis Depelsenaire, Van Marcke, Petit, Dykmans.

Arbitres : MM. T. Dagnelie et S. Michielsen.

Carte verte : 27e Depelsenaire

Les buts : 4e Charlet sur pc (0-1) ; 22e Wilbers (0-2) ; 42e Charlet sur pc (0-3) ; 63e Willems (0-4)

Ce n’est clairement pas la saison du Beerschot. Les Ours ont subi, dans un stade dépeuplé,leur quatrième défaite consécutive et leur espoir de maintien s’amenuise au fil des semaines. On ne peut pourtant pas dire que les Mauves jouent mal dans le jeu, mais ils sont totalement inefficaces. Rien que les pc donnent une bonne idée de ce qui se passe : 2 sur 2 pour le Watducks, 0 sur 5 pour le Beerschot. Face à un Watducks d’une précision chirurgicale, qui marqua quasi à chacune de ses occasions de but (seul William Ghislain se permit de rater un but pas si évident que ça), le Bee ne renonça jamais, mais se heurta à un excellent Simon Vandenbroucke (Draper, Perez, De Sloover et Sior sur pc). Duvekot (à côté), Louis Capelle (au-dessus) et Sior sur l’équerre du but ont galvaudé les occasions locales tandis que les Canards confirmaient leur excellente prestation au Léo. Un but par quart-temps, mission accomplie. « Ce n’est pourtant jamais un match facile ici » relativisait Victor Charlet, auteur des deux buts victorieux du Watducks sur pc. « Il y a beaucoup de travail derrière, et il ne faut pas oublier que notre gardien est en grande forme depuis des semaines. Nous arrivons en forme au bon moment mais il ne faut pas se relâcher. »

Dragons - Daring (2-1) : Une victoire importante

Dragons : Van Doren; Geers, Della Torre, T.Luyten, Harte; Denayer, Rubens, Gougnard; Van Aubel, Martinez, Raes; puis Cobbaert, Lootens, Putters, M. Luyten, Crols

Daring : Feldheim; Brunet, Legrain, Cicileo, Bell; Krüger, Salis, Vander Gracht; Leffler, Cosyns, Esmenjaud, puis Jacquier, Van Linthoudt, Coelho, Montelli et Denis

Arbitres : MM. A.L. Lemmens et D. Van Den Eede

Cartes vertes : 49e Brunet; 53e Van Linthout

Les buts : 17e Esmenjaud (0-1), 46e Cobbaert sur suite de pc (1-1), 51e Van Aubel (2-1)

C'est un Dragons en proie au doute qui accueillait le Daring et qui se devait de gagner pour continuer à croire à une place dans le top 4. Le Dragons récupérait pas mal de joueurs par rapport à la semaine dernière puisque ses argentins Martinez et Della Torre étaient de retour de Pro League et Harte revenait consolider la défense. La grosse armada était de sortie. En face, pour tenter de forcer l'exploit à Brasschaat, le Daring n'opérait qu'un seul changement dans son 16, avec Marque qui sortait de la sélection au profit de Jacquier.

La première escarmouche venait des locaux à la 2e minute avec une séquence sur le côté gauche avec Raes qui chercahit le pc sans l'obtenir et un centre de Van Aubel qui passait devant le but. Le premier tir cadré était l'oeuvre de Vander Gracht mais il était bien capté par Van Doren. Le Dragons répliquait peu après suite à une faute en dehors des 25. Denayer expédiait la balle dans le cercle, Putters tentait une déviation que Feldheim écartait sans sourciller. Le Daring jouait de manière compacte, malgré le pressing adverse. Les visiteurs obtenaient le premier pc que Cicileo ne cadrait pas à la 15e. A la 17e, Esmenjaud recevait la balle en tête de cercle. Il pivotait et armait une lourde frappe qui terminait sa course dans les filets de Van Doren. Le Daring prenait l'avantage juste avant la fin du premier quart.

On attendait le sentiment de révolte du Dragons qui tardait à venir. Certes, ils pressaient haut mais ne parvenaient pas à se créer des situations dangereuses. C'était même le Daring qui obtenait le second pc du match à la 22e mais le tir de Bell était trop tendre pour inquièter Van Doren. Enfin, le Dragons se créeait également un pc qui ne donnait rien à la 29e.

Esmenjaud loupait le coche après une offrande Cosyns sur un débordement sur la droite. L'attaquait français, pourtant seul devant le but, tirait à côté de l'objectif. Denayer et Van Aubel prenaient le jeu du Dragons à leur compte. Denayer, d'une passe géniale, isolait Della Torre au second poteau qui obtenait un pc à la 43e. Il redonnait pc. Denayer le tirait, Feldheim intervenait mais Cobbaert suivait au rebond et égalisait. Par une action d'éclat, le Dragons prenait les commandes du match. Une nouvelle fois, Denayer faisait parler sa vista pour trouver une passe phénoménale pour Raes qui déviait pour Van Aubel qui concluait dans le but en revers. Rubens tentait ensuite sa chance mais Feldheim dégageait des guêtres.

Le Dragons reprenait le dernier quart par un pc tiré à côté par Felix Denayer. Raes l'imitait peu après sur une pahse de jeu. En face, Van Linthout trouvait un nouveau pc. Sur le second, Van Aubel intervenait sur la ligne. Feldheim sortait du terrain à 5 minutes du terme pour permettre au Daring de jouer avec un joueur de jeu supplémentaire. A une minute du terme, le Daring forçait un pc. Une nouvelle fois, Van Aubel sauvait la balle sur la ligne. Le Dragons conservant son avantage et empochait trois points importants pour la suite.

La Gantoise - Leopold (0-3) : Le hold-up parfait et malin du Léopold

Gantoise : Santiago ; Waller, M. Deplus, T. Deplus, Desgouillons ; De Paeuw, Goyet, Kina ; Tynevez, Ferreiro, Masson ; puis De Borrekens, Bugallo, Cremers, Hellin, Molenaar

Léopold : Reynaud ; Muschs, J. Verdussen, Forgues, Zimmer ; Baumgarten, De Trez, Englebert ; A. Verdussen, Boon, Plennevaux ; puis Moreno, Cuvelier, Vanderborght, Degroote, Poncelet

Arbitres : M. M. Pontus et Mlle C. Martin-Schmets

Cartes vertes : 33e Goyet, 47e Cuvelier, 52e Plennevaux

Carte jaune : 21e Plennevaux

Les buts : 1re Plennevaux sur pc (0-1), 42e Boon sur stroke (0-2), 70e Plennevaux (0-3)

Penalty corner : Gand (0/6) et Léopold (1/2)

Division d’honneur Pascal Kina ne s’était pas trompé dans son schéma tactique. Les Gantois ont coupé les angles et réduit les espaces pour éviter que le Léo ne déploie son plan de jeu classique. Dans les duels, les Buffalos étaient redoutables. Le premier quart était irrespirable tant le press gantois était serré. Le Léo ne parvenait pas à remonter le terrain de manière construite. Mais les Ucclois étaient prêts à souffrir pour éviter le zéro sur neuf. Il leur fallait un petit coup de pouce. Dès la première minute, une combinaison sur pc de Boon et Plennevaux aboutissait chanceusement car le sleep était raté et non cadré (0-1). Avant la pause, le marquoir ne changeait pas malgré de nombreuses percées dans le cercle de Reynaud, qui a été héroïque jusqu’au bout. La défense uccloise renouait avec sa tradition d’être une forteresse. John Verdussen tenait les clés de la baraque, aidé parfois par la maladresse des attaquants locaux. Reynaud faisait le reste.

Le Léo avait accepté de reculer et de souffrir en jouant très bas, ce qui plaçait son attaque dans l’ombre pour une fois. Gand augmentait d’un cran sa domination, mais la défense mise en place par Corradini ne cédait rien. Zimmer était même proche du break. Sur la phase suivante, le stick de Plennevaux était accroché alors qu’il allait tirer. Le stroke était indiscutable. Boon donnait un peu d’air au Léo, qui était en réussite totale.

Malgré le siège des Gantois dans les 25 du Léo durant le dernier quart, la défense uccloise résistait et brisait la spirale négative. Le Léo a sauvé dans la souffrance sa première place.

"Nous avons plutôt subi à Gand" , reconnaissait le Français Forgues. "Nous avons été bons en défense, ce qui était notre gros point d'attention. Face au Watducks, nous avions eu onze pc et zéro but. Cette fois, nous avons été hyperréalistes."





Herakles-Orée (4-1) : Les Lierrois simplement plus efficaces

Héraklès : Timmermans ; Weyer, M.Donck, Verdussen, Le Clef ; De Kerpel, Tarrès, A. Van Dessel ; Van Damme, Delaisse, Vloeberghs puis Amorosini, V.Donck, W. Van Dessel, Keusters, Nepote.

Orée : Thieffry ; Willems, Raemdonck, Bellenger, Stockbroekx ; Masso, Dohmen, Curty ; Simar, Clément, M. Branicki ; puis Beckers, Willocx, S. Branicki, Generet.

Arbitres : MM. L. Dooms et N. Stenier

Carte verte : 59e Nepote

Les buts : 8e De Kerpel (1-0), 31e Keusters (2-0), 38e Van Damme (3-0), 60e Keusters (4-0),66e Domene (4-1)

Penalty corner : Herakles 0/0 et Orée 0/5

Avant cette 18e journée de championnat, les deux équipes étaient à égalité de points, l’Orée 7e ayant une victoire de plus que son adversaire du jour. Le point faible de l’Orée, sa défense qui avait pris 8 buts de plus.

Rencontre très rapide dès l’entame avec une première occasion pour Domene à la 3e minute. L’Herakles allait se montrer ensuite dangereux avec un tir de Delaisse à la 8e, repoussé par Thieffry vers De Kerpel qui tirait d’un angle très fermé (1-0), et d’A. Van Dessel (14e) et De Kerpel (17e). A la 20e, balle en cloche de Clément devant Timmermans, qui retombe sur le toit du but. Gros arrêt de Weyer sur la ligne après un violent sleep de Domene (23e). 2 nouvelles occasions pour chaque camp avant le 2-0 de Keusters qui volait la balle à Stockbroekx : un revers supersonique. Début de seconde mi-temps avec le 3-0 via Van Damme qui reprenait un premier tir sur le poteau. L’Orée allait obtenir 3 pc aux 48e, 51e et 52e : inefficaces, que ce soit tiré à côté, mal stoppé ou contré par la bonne sortie de l’Herakles. A la 60e, sur une des multiples actions lierroises, Keusters émergeait d’un duel à gauche pour fixer Thieffry (4-0). A la 66e, après un 5e pc raté, l’Orée trouvait le chemin des filets sur un tir du bord de cercle de Domene (4-1) : maigre consolation.

« Nous ne démarrons pas mal cette rencontre, jugeait Xavier De Greve. Nous avons des occasions, nous avons plus de rentrées de cercle qu’eux. Et puis nous leur donnons deux buts sur des erreurs individuelles, avec en plus celle en début de seconde mi-temps. C’est vraiment mauvais et je crois qu’il est temps que certains joueurs se regardent dans la glace. Je veux revoir cette mentalité de guerrier qui nous a quittés. » L’Orée était vraiment un ton en dessous par rapport à des Lierrois très incisifs et très rapides. Darren Bisley soulignait cet aspect : « Nous avons travaillé notre vitesse d’exécution. Pourtant au départ, ce n’était pas aussi bon : notre meilleur joueur était notre gardien en début de match. Puis notre cohésion a fait le reste. » L’Herakles remporte 3 points très importants face à un concurrent direct. L’Orée par contre devra se reprendre dimanche à la Gantoise : pas facile ! …

Louvain – Racing (4-4) : Un partage arraché par Louvain

Louvain: Carr; Pérez-Pla, Madeley, Coolen; Santana, Walsh, Harris; Maraite, Lane, Divorra, Quemada puis Murray, Schoenaers, Van Lambergen, Tavernier.

Racing: Gucassoff; Wegnez, Vanwetter, R. Delavignette, Xavier; Truyens, Meurmans, Lucaccioni; Charlier, de Chaffoy, Cosyns puis H. Delavignette, Lambeau, Weyers, Cayphas, Berton.

Arbitres : MM. T. Bigaré et R. Tinant

Carte verte : 25e Truyens, 49e Santana

Carte jaune : 41e Perez, 50e Xavi Trenchs (staff Louvain), 52e Cayphas

Les buts : 19e Cayphas (0-1), 25e Lane (1-1), 29e Harris sur pc (2-1), 34e Cosyns sur pc (2-2), 43e Cayphas (2-3), 50e Cosyns sur pc (2-4), 68e Lane sur pc (3-4), 70e Lane sur pc (4-4)

Penatly Corner : Louvain (3/6) Racing (2/4)

A peine deux minutes de jeu que Carr, le gardien louvaniste, doit déjà jouer des guêtres, Charlier et de Chaffoy occupent bien le cercle adverse. Les constructions de Louvain se montrent enfin et Divorra tente d’armer un tir direct mais le stick de Vanwetter s’interpose. Les échanges se veulent équilibrés mais les entrées dans le cercle sont encore rares mais inventives. Particulièrement du côté bruxellois.

Le premier but tombe à la 19e et est pour le Racing, après une première tentative stoppée du plastron Cayphas récupère la balle en un temps et fait trembler les filets de Carr. Par ce but, le Racing confirme sa présence sur le terrain. Truyens se voit infliger une carte verte pour un coup de stick, et dans la même minute, Lane revient au score, c’est 1-1. Le premier pc de la rencontre est sifflé, il est en faveur de Louvain, celui-ci paie cash. Après plusieurs tentatives, une balle haute revient au donneur, Harris qui l’expédie en un mouvement en pleine lucarne. Louvain mène 2-1, contre le cours du jeu. Le Racing qui manque quelque peu d’agressivité dans ses duels se fait donc remonter au score. Touchés dans leur orgueil, ils vont chercher leur premier pc dans la surface adverse, celui-ci est converti par Cosyns, c’est 2-2 juste avant le break.

Les échanges s’intensifient et se durcissent. Le Racing obtient son deuxième pc mais Carr est présent sur la trajectoire. Le Racing reprend l’avantage via Cayphas très en forme ce soir (2-3). L’atmosphère devient électrique et chaque duel est disputé comme si il était décisif. Après l’électricité, voilà le temps de l’orage. Le banc louvaniste se voit infliger une carte jaune pour l’ensemble des commentaires et remarques adressés aux arbitres. Le match tourne

Après plusieurs échanges intéressants mais infructueux en première partie de match, la rencontre s’emballe littéralement avant la mi-temps. Les joueurs rentrent aux vestiaires sur le score de 2-2, de belles réalisations. L’ambiance s’électrifie, les cartes et les goals tombent. Le score monte à 2-4 en faveur du Racing. Finalement Louvain revient au score dans les dernières minutes et arrache le partage sur deux phases de pc dans ce match plus qu'intense.

Alors que le Racing pense s’être mis à l'abri par le 2-4 de Cayphas, la fin de la rencontre est loin d’être de tout repos, niveau carte, mais aussi niveau pc et but. Lane frappe deux fois consécutives, et permet à Louvain de revenir à 4-4 dans la dernière seconde du match.

Le match était loin d’être facile, ce qui était prévisible dans cette rencontre entre deux équipes qui se talonnent dans le classement. Cependant, on peut déplorer les tensions entre les joueurs, les staffs, les supporters et les arbitres qui ont clairement effacé le beau jeu que les deux groupes ont pu offrir lors des trois premiers quarts temps du match. Soulignons l’esprit combatif qui permet à Louvain d’obtenir ces phases essentielles et déterminantes en fin de rencontre.

Braxgata-Antwerp (3-2) : Service minimum

Braxgata : Walter ; Loots, O.Biekens, Luypaert, Van Cleynenbreugel ; Adriaensen, Rossi, T.Biekens ; Onana, Walker, Bordas puis Van Biesen, Van Steerteghem, de Voogd, Clément, Van Bavel

Antwerp : Drijver ; Budgeon, Rijkers, Patterson, Paton ; Igau, De Winter, Van Baal ; Verheijen Van Groesen, Huyghe puis De Cleene, Delrue, Rath, Fawe, Groen

Arbitres: MM M. Dutrieux et C. Hardy

Cartes vertes :28e Igau, 56e Bordas, 63E Fawe

Buts : 29e Luypaert sur pc (1-0), 34e Walker (2-0), 54e Huyghe (2-1), 63e Onana (3-1), 66e Van Baal (3-2)

Penalty Corner: Braxgata 1/4 Antwerp 1/1

Cette rencontre a mis du temps à démarrer un premier quart assez insipide. En réalité on s’ennuyait l’Antwerp imposant un faux rythme à la rencontre.Puis petit à petit ,le Brax a pris les choses en mains et a accéléré sous l’impulsion d’un Onana très vif sur son aile.

Certains joueurs locaux sortaient de leur coquille et mettaient une belle pression sur l’arrière-garde de l’Antwerp. Drijver retardait l’échéance en intervenant plusieurs fois avec à propos,mais ce qui devait arriver arriva : après 2 essais infructueux Luypaert ouvrait la marque sur pc. 5 minutes plus tard Walker doublait la mise suite à un superbe déboulé.

Dès ce moment, les locaux géraient et contrôlaient la rencontre avec quelques fulgurances et les visiteurs tentaient courageusement de s’accrocher. En plus il perdait leur maître à jouer Paton sur blessure. Et puis contre toute attente le premier pc visiteur à la 54e et premier goal…le match était momentanément relancé… Mais à la 63e Onana toujours très actif mettait fin au suspense du moins on le croyait car à la 66e Van Baal faisait 3-2…

Le Braxgata a pris 3 points c’est le plus important pour cette équipe qui défiera les Dragons dimanche. Remarquons que pour la xième fois, l’Antwerp ne s’est incliné qu’avec un but d’écart. On peut louer leur volonté de quitter la DH la tête haute.