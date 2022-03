Antwerp – Herakles : L’Antwerp descend officiellement (1-5)

Antwerp : Drijver, Huyghe, Budgeon, Rijkers, Patterson, Rath, Verheijen, van Groesen, Igau, van Baal, De Winter, puis Groen, De Cleene, Delrue, Fawe et Fouyn.

Herakles : Timmermans, Leclef, Weyer, Nepote, De Kerpel, M. Donck, Van Dessel, Van Damme, Keusters, Tarres, Delaisse, puis G. Verdussen, V. Donck, Vloeberghs, Amorosini et Collignon.

Arbitres : Melle C. Martin-Schmets et M. A. Lemmens.

Carte verte : 25e Weyer.

Les buts : 18e Weyer sur pc (0-1) ; 35e De Kerpel sur pc (0-2) ; 39e Keusters (0-3) ; 41e De Winter sur pc (1-3) ; 55e Weyer sur pc (1-4) ; 66e De Kerpel (1-5)

Penalty corners : Antwerp 1/2, Herakles 3/9.

Première mi-temps fort peu emballante avec un Antwerp jouant très bas. Keusters tente sa chance après 6 minutes mais Drijver est attentif. L’Herakles se crée quelques pc et le troisième finit par rentrer quelques secondes avant le coup de sifflet du premier quart-temps, par Weyer (0-1).

Deuxième quart-temps plutôt à sens unique, si ce n’est une première attaque de l’Antwerp terminée par un tir de Rath à côté et un centre de van Baal raté par Groen. Dans l’autre camp une phase semblable avec un centre de Collignon raté par Donck. L’Herakles hérite d’un nouveau pc à la dernière minute, Weyer le tire, Drijver repousse et De Kerpel devance les défenseurs locaux (0-2).

Le troisièe quart-temps commence joyeusement avec un effort de Tarres en retrait pour De Kerpel (0-3) suivi une minute plus tard d’un pc que De Winter transforme (1-3). Les Campinois en auront un deuxième cinq minutes plus tard, mais Weyer sauvera sur la ligne. Pendant ce temps, l’Herakles se crée de nombreuses occasions, Van Dessel isole Keusters dont le revers s’égare à côté, les pc pleuvent (9 au total) et Weyer transforme le sixième (1-4). Tarres rate l’immanquable après avoir laissé toute la défense locale sur place, alors que Keusters attendait tout seul à trois mètres (65e). Finalement le cinquième but tombe sur une attaque collective terminée par De Kerpel (1-5). Timmermans n’a pas touché la balle de tout le match ! L’Antwerp est maintenant officiellement relégué, même s’il arrivait malheur au Léo dans l’affaire Monja.