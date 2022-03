Hockey DH: l’Antwerp descend, l’Herakles reste

Les spectateurs de ce match n'auront pas appris grand-chose. À part deux nouvelles officielles : l'Antwerp descend (même si le Léo venait à perdre ses 17 points) et l'Herakles se maintient. Auteurs de neuf buts en deux matchs, les Lierrois sont bien réveillés en cette fin de saison, mais sauf miracle il sera trop tard pour viser le top 4. Autre fait rarissime (pour nous c'est la première fois en 42 saisons de hockey) : Amaury Timmermans n'a pas réussi à toucher une seule balle. Il put certes la repêcher au fond de ses filets sur un pc de De Winter, et le deuxième fut dégagé sur la ligne par Corey Weyer, auteur de deux buts sur pc dans l'autre camp. "Ce ne fut pas une mauvaise saison, nous avons continué à intégrer nos jeunes. On a perdu trop de points contre les équipes du top 4, mais on va essayer de terminer en beauté" commente le gardien hérakléen.

Antwerp :Drijver, Huyghe, Budgeon, Rijkers, Patterson, Rath, Verheijen, van Groesen, Igau, van Baal, De Winter, puis Groen, De Cleene, Delrue, Fawe et Fouyn.

Herakles :Timmermans, Leclef, Weyer, Nepote, De Kerpel, M. Donck, Van Dessel, Van Damme, Keusters, Tarres, Delaisse, puis G. Verdussen, V. Donck, Vloeberghs, Amorosini et Collignon.

Arbitre :Melle C. Martin-Schmets et M. A. Lemmens.

Carte verte :25e Weyer.

Les buts :18e Weyer sur pc (0-1) ; 35e De Kerpel sur pc (0-2) ; 39e Keusters (0-3) ; 41e De Winter sur pc (1-3) ; 55e Weyer sur pc (1-4) ; 66e De Kerpel (1-5).

Penalty corners :Antwerp 1/2, Herakles 3/9.