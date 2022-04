Hockey Dames: le White Star et les Dragons se neutralisent

La 20e journée de championnat Dames Honneur a connu un suspense intense en ce qui concerne la 11e place, celle de second descendant en Nationale 1. Le Léopold se voyait proposer un match accessible contre le Victory, 9e au classement. Toujours devant le White au classement, le Léo s'est offert un fameux bol d'oxygène en marquant un but à la 32e minute par Broccoli. Encore plus énorme lorsque le White Star, dépassé dans tous les compartiments par le Dragons, encaissait le but d'ouverture à la 36e minute. Le White était ainsi avec un pied et 4 orteils en Nat 1, d'autant que les Everoises ne parvenaient pas à déployer leur hockey. Les choses allaient aller moins bien à Uccle lorsque Weyns égalisait à la 50e. Pire, Machin, comme à l'habitude, inscrivait son but dominical à la 66e. Le statu-quo était en vue avec le Léo toujours devant le White au bénéfice d'une victoire supplémentaire. Venait la 69e minute et un log tir de Truyens qui arrivait dans le cercle à la jeune Vincent, laquelle se retournait et armait un tir décroisé : 1-1. Un but qui changeait tout puisque le White dépassait le Léo. Un but dont on saura dans deux rencontres s'il aura été déterminant pour le sauvetage.

Pour le reste, les résultats sont normaux ou conformes avec le classement, avec des victoires du Braxgata, du Racing et du Waterloo Ducks qui restent sur leurs positions dans le classement.

White Star - Dragons 1-1

Léopold - Victory 1-2

Racing – Mechelse 5-0

Watducks – Antwerp 3-2

Braxgata - Herakles 3-0

Daring - Gantoise (15h30)



Classement :

1. Gantoise (19m) 55 pts

2. Dragons (20m) 47 pts

3. Braxgata (20m) 38 pts

4. Racing (19m) 37 pts

5. Waterloo Ducks (20m) 35 pts

6. Daring (19m) 29 pts

7. Antwerp (19m) 24 pts

8. Victory (20m) 22pts

9. Herakles (20m) 19 pts

10. White Star (20m) 14 pts

11. Léopold (20m) 13 pts

12. Mechelse (20m) 6pts