DH : le Daring gagne et peut espérer le maintien direct Le Daring a réalisé une excellente opération dans le bas du classement en s'imposant à domicile face à Gand lors d'un match assez tendu, avec 7 cartes dégainées par le duo d'arbitres. ©ION HOCKEY LEAGUE D.R.

Alors que le début de rencontre était plutôt dominé par la Gantoise, le Daring ouvrait le score grâce à Bell sur penalty. Celui-ci doublait ensuite la mise sur la même phase durant le second quart. En face, Gand tombait dans le piège du jeu molenbeekois et n'arrivait pas à déployer son plan. Surtout, des gestes imprécis venaient annihiler certains beaux mouvements. Toujours sur pc, Bell s'offrait un triplé dans le troisième quart, moment choisi par Gand pour sortir de sa boîte et enfin se créer des situations franches de but. Ainsi, Waller réduisait le score mais Gand ne parvenait pas à inscrire un second but dans ce quart. Les 20 dernières minutes du match étaient très nerveuses avec beaucoup de cartons distribués. Le Daring conservait son avantage et faisait un grand pas pour éviter...