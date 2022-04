Le Dragons hors course, le Brax en position de force, le Racing aura peur jusqu'au bout

Le Daring joue un très sale tour au Racing

Daring – Racing 3-3

Le Racing était venu au Daring pour valider définitivement sa place en play-off alors que le Daring cherchait les trois points pour éviter le maintien via les barrages. Le Racing prenait clairement le dessus dès la première minute. Cosyns, qui connaît par coeur le terrain de Molenbeek, était déjà fort présent. Wegnez s’occasionnait une petite frayeur sur la réception d’un flick. Il était mis au tapis par son coéquipier Lambeau. De Chaffoy récupérait une balle en un temps dans le cercle. Son envoi s’écrasait sur le poteau. Sur la phase, le Racing obtenait son premier pc à la 6e minute. Le sleep de Cosyns était contré, mais le Cozze récupérait la balle ce qui profitait à De Chaffoy qui n’avait plus qu’à la pousser dans le but vide (0-1). Salis s’offrait un tir qui était dévié en un temps dans le cercle, mais le réflexe de Gucassoff était magnifique. Sur une interception de Cosyns, Charlier armait une frappe dans le cercle. Feldheim était sur la trajectoire du gant. Charlier récupérait encore un tir cadré grâce à un effort de Cosyns et de Truyens. Feldheim repoussait, mais son défenseur la touchait bêtement du pied. Le sleep de Cosyns ne donnait rien. Monsieur Dutrieux laissait un bel avantage ce qui énervait le Daring. La minute était tendue et s’achevait par un premier pc pour le Daring. Esmenjaud surgissait sur le rebond de pc (1-1).

Le Racing, qui s’était endormi en fin de premier quart, revenait avec de meilleures intentions. Charlier, sur un avantage bien laissé par mademoiselle Sergeant remettait le Racing aux commandes à la suite d’un tir croisé. Le Racing concédait un deuxième pc de manière trop légère. A nouveau Esmenjaud était sur le rebond pour tromper Gucassoff qui avait repoussé le sleep. Le Daring était fidèle à sa réputation de ne pas baisser les bras. Le Racing était menaçant dans les 25, mais la défense du Daring tenait le choc.

Le Racing sortait du terrain après 35 minutes avec un sentiment de frustration. Si la réalisme du Dar explique le 2-2, il faut souligner que le Racing n’est pas royal.

C’est dans l’axe, sur une balle flottante assez quelconque que Lucaccioni plantait le 3e but du Racing. Il surgissait de nulle part dans le dos du dernier défenseur. Sur le contre, le banc du Daring fulminait pour un stroke (peu évident) non-sifflé.

Le Daring se perdait dans ses émotions et contestait trop les décisions des arbitres. Brunet, qui avait stoppé fautivement un contre, était sanctionné par une carte verte. Le Racing restait calme et concentré surson jeu. Charlier et Truyens s’amusaient dans les 25. Le Dar s’excitait de plus en plus sur les décisions des arbitres. Le Dar allait chercher son 3e pc. Cette fois, Esmenjaud ne bondissait pas. Charlier, tout seul, slalomait jusqu’à obtenir un pc. Le sleep de Cosyns était contré. Le Racinng ne profitait pas vraiment de sa domination dans le 3e quart.

Dans le dernier quart, ce tir de Lambeau était trop croisé ou pas dévié, c’est selon. Monsieur Dutrieux s’entretenait avec le capitaine Van Linthoudt afin de lui demander plus de respect. Monsieur Dutrieux arrêtait encore le temps pour rappeler à l’ordre le banc du Daring. «Finish», hurlait-il. Wegnez contrait le tir d’Esmenjaud qui aurait pu être dangereux. Le Racing contrôlait avec beaucoup de maturité. Charlier offrait le 4e but à De Chaffoy qui ne touchait pas la balle à la 64e minute. Charlier offrait à Cayphas le 4e but. L’attaquant avait mille ans pour ajuster tout seul, mais il ne cadrait pas. Le Daring héritait d’un quatrième pc pour une faute de Meurmans. Il était contré. Sur le pc suivant, Bell ne passait pas non plus. Le Dar jouait sans gardien pour les deux dernières minutes. Il obtenait un dernier pc. Le Racing dégageait la balle. Esmenjaud à 2 secondes de la fin trompait Gucassoff (3-3). Quel gâchis de la part du Racing qui jouera très gros contre Gand lors de la 22e journée !

Daring : Feldheim, Legrain, Brunet, Cicileo, Bell ; Kruger, Salis, Vander Gracht ; Van Linthoudt, Esmenjaud, Marque ; puis Montelli, Leffler, Jacquier, Denis, Delos

Racing : Gucassoff, Lambeau, R. Delavignette, Wegnez, Xavier ; Meurmans, Truyens, Lucaccioni ; De Chaffoy, Charlier, Cosyns ; puis Weyers, Cayphas, Berton, Vanwetter, H. Delavignette

Arbitres : M. M. Dutrieux et Mlle M. Sergeant

Cartes vertes : 37e Bell, 42e Brunet

Les buts : 6e De Chaffoy sur suite de pc (0-1), 18e Esmenjaud sur pc (1-1), 21e Charlier (1-2), 24e Esmenjaud sur suite de pc (2-2), 40e Lucaccioni (2-3), 70e Esmenjaud (3-3)

Penalty corner : Daring 1A 2A 3B 4B 5B 6B et Racing 1A 2B 3B

Le Wat jouera le titre

Orée - Watducks 1-3

Vainqueur du Dragons la semaine passée, l'Orée a pu passer enfin une semaine sereine, après quelques matchs compliqués. Mathématiquement assurés de jouer au pire les barrages, les sampétrusiens comptent actuellement deux points de plus que le Daring, barragiste. Une victoire contre le Wat couplée à un moins bon résultat du Daring face au Racing et le maintien sera mathématiquement assuré. Ce qui ferait de dimanche une journée faste pour l'Oree car suite à sa victoire contre le Pingouin, son équipe dames remonte en DH. Mais en face, c'est le Top 4 que vise le Wat. Il ne manque que trois points aux waterlootois pour jouer les demi-finales. Les joueurs de Jean Willems sont en forme et restent sur un 12/15 lors des 5 derniers matchs.

Le match était agréable à suivre mais sans occasion de but durant les 10 premières minutes. C'était Tommy Willems, qui a fait ses classes à l'Orée, qui dribblait en 3d sur la baseline et effaçait deux adversaires pour servir Wilbers dont la reprise était sauvée sur la ligne par Simar. La réaction locale venait du stick de Domene qui adressait une balle dans le cercle vers Stan Branicki qui ne cadrait pas. C'en était tout pour le premier quart.

Sidler à gauche parvenait à s'infiltrer et tirait au-dessus du cadre. Boccard tirait vers le but obligeant Van Rysselberghe à un arrêt du stick. A la 29e, Stockbroeckx jouait rapidement vers Masso à droite. L'argentin passait pour Clément qui ne cadrait pas son tir. Après une belle séquence collective, Masso provoquait le premier pc du match. Charlet déviait l'obus de Domene au-dessus du but. Sur le contre, Boccard adressait une passe lumineuse pour Ghislain. Le Red Lions tirait en revers mais cela passait de peu à côté de la lucarne gauche de Van Rysselberghe.

Émile Esquelin ouvrait le score en début de troisième quart d'un tir après une passe avec rebond. L'Oree réagissait directement avec un tir au-dessus de l'objectif de Dohmen. Boccard lançait Van Marcke en louche sur la droite. Le brabançon jouait en une-deux avec Ghislain mais croquait son tir. En face, Raemdonck forçait un pc. Qui redonnait pc. Domene le tirait bien mais Vandenbroucke se détendait et ecartait le danger. Domene jouait une faute hors des 25 en pusch puissant. Max Branicki déviait une première fois sur Vandenbroucke et concluait en deux temps. Le Wat obtenait un pc sur la remise en jeu et reprenait les commandes du match. Esquelin forçait ensuite le second pc du match du Wat. Il était contré par la défense sampétrusienne. Boccard perdait ensuite son duel contre Van Rysselberghe. Sur une passe déviée de Domene, Simar croisait sa reprise qui partait hors cadre.

L'Orée pressait directement dans le dernier quart et se créeait deux occasions coup sur coup. D'abord par Clément qui était isolé par Masso dans le cercle mais ne pouvait reprendre la balle qui était déviée par un défenseur. Sur le long, Raemdonck jouait dans le cercle. Simar récupérait la balle et tirait fort vers Vandenbroucke qui détournait la balle. En contre, Ghislain tirait de volée au-dessus du but. Dykmans y allait seul et dribblait son vis-à-vis pour ensuite tirer à côté du but. Domene obtenait un pc. Vandenbroucke détournait le missile de Domene. Van Rysselberghe laissait l'Orée dans le match sur une succession de 2 pc. Dohmen trouvait Domene qui servait Stockbroeckx dans u 4 contre 2. Le Red Lions trouvait le poteau extérieur du but de Vandenbroucke. Ghislain inscrivait le troisième but des visiteurs sur un tir en revers dévié. Le score n'évoluait plus, le Wat se qualifie pour le Top 4. L'orée devra éviter la 10ème place la semaine prochaine contre le Brax.

Orée: Van Rysselberghe ; Willems, Raemdonck, Bellenger, Stockbroekx; Clément, Dohmen, Curty; Masso, Domene, Simar puis M.Branicki, S.Branicki, Willocx, Beckers et Van Nieuwstadt

Dragons: Vandenbroucke; Van Oost, Charlet, Van Strydonck, Depelsenaire; Sidler, Van Marcke, De Backer; Ghislain, Esquelin, Willems; puis Dykmans, Boccard, Dumont, Lemaire et Wilbers

Arbitres: Mme P. Cuypers et Mr G. Uyttenhove

Cartes vertes: 23e Bellenger, 28e Boccard, 47e Dohmen, 66e M. Branicki

Cartes jaunes: 67e Domene, 69e Esquelin

Les buts: 36e Esquelin (0-1), 46e M. Branicki (1-1), 47e Charlet sur pc (1-2), 68e Ghislain (1-3)

Penalty Corner: Orée 0/4, Watducks 1/4

Trois points qui rapprochent le Braxgata du top 4

Braxgata - Beerschot 3-2

Le premier goal tombe très rapidement grâce à une très jolie feinte de corps de Draper laissant passer la balle pour son coéquipier plus en avant sur le terrain. Le Beerschot se retrouve déjà dans le cercle adverse, après quelques pérégrinations c’est finalement Louis Capelle qui inscrit le 0-1. Le Braxgata répond aussitôt en se provoquant un premier pc. Un pied s’interpose sur la phase, c’est de nouveau pc. Mais cette fois-ci c’est le pied de Pierre De Gratie qui repousse le tir, le gardien dégage tout danger. Le 1er pc pour le Beerschot tombe aussi très rapidement. Tous les compteurs sont donc enclenchés. Le gardien est également présent et repousse l’essai. Le match est déjà engagé, et même si ils ont été cueillis à froid, les hommes de Philippe Goldberg enchaînent les entrées dans le cercle, notons la combinaison très fluide entre Onana et Rossi. Luypaert intercepte Capelle en bord de ligne de fond, bien que le coup semble avoir eu lieu avant le cercle, un pc est accordé. Mais De Sloover ne peut contrôler la balle et se retrouve en revers, son tir s’envole au-dessus des cages.

De Sloover livre une très belle passe à Sior qui la dépose intelligemment sur le pied de Luypaert afin de disposer d’un pc supplémentaire. Les deux mêmes protagonistes s’activent sur la phase de pc, mais l'enchaînement n’aboutit pas. Encore aucune concrétisation sur cette phase. C’est au tour de Braxgata de se réunir pour la 3ème fois pour un pc mais Luypaert n’atteint pas le goal adverse. On pourrait croire qu’il n’y a que des pc, mais il y a également de très belles phases entre les deux équipes qui sont dangereuses face aux goals. Bien que le Beerschot soit quelque peu plus en maîtrise.

La mi-temps reprend … sur une phase de pc pour le Braxgata. Mais le marquoir reste figé. C’est finalement au bout du 7ème pc que Luypaert trompe De Gratie et revient à 1-1. Le Brax reprend quelque peu des couleurs et surtout le dessus. Après plusieurs cartes, une phase de pc est de nouveau sifflée pour le Braxgata. Luypaert, cette fois-ci, n’arme pas directement mais efface le sorteur en 1 et lobbe calmement De Gratie, c’est 2-1.

Le dernier quart reprend de la pire des manières pour les hôtes du jour. Olivier Biekens se voit attribuer une carte jaune pour 5 minutes. Le Beerschot profite de cette supériorité numérique pour revenir au score par H. Peeters. Mais le Braxgata se ressaisit immédiatement et sur la phase suivante, Onana finit un de ses traditionnels déboulés en servant un caviar à Walker qui n’a plus qu’à la déposer dans le fond du but. C’est 3-2. Le match s’emballe et reste tendu jusqu’au bout, mais ce dernier goal scellera le score final.

Braxgata: Walter; Clement, O. Biekens, Luypaert, Van Cleynenbreugel; Adriaensen, Rossi, T. Biekens; Mazzilli, Walker, Onana puis de Voogd, Van Biesen, Bordas, Van Steerteghem, Van Bavel.

Beerschot: de Gratie; De Sloover, Penelle, Goudsmet, Du Monceau; Draper, Cabuy, H. Peeters; L. Capelle, Perez, M. Capelle puis Duvekot, Gus M. Peeters, Nelen, Sior

Arbitres : MM T. Dagnelie et C. Le Clef

Cartes vertes : 14e Perez, 46e M. Peeters, 48e Van Steerteghem

Carte jaune : 53e O. Biekens

Les buts : 1re L. Capelle (0-1), 42e Luypaert sur pc (1-1), 51e Luypaert sur pc (2-1), 54e H. Peeters (2-2), 55e Walker (3-2)

Penalty Corner : Braxgata (2/8) Beerschot (0/4)

Les Gantois reviennent de l'enfer et restent maîtres de leur sort

Dragons - Gantoise 2-3

Match à grand spectacle entre deux équipes qui devaient gagner pour rester en course, sauf à spéculer sur un éventuel faux pas du Braxgata contre le Beerschot... qui a failli se produire !

Les deux équipes s'observent en début de match, le premier pc est pour le Dragons et les deux suivants pour la Gantoise, mais rien ne rentre. A la 20e, première occasion de plein champ pour Ferreiro seul devant Van Doren mais son tir survole assez largement l'objectif. Un 4e pc gantois échoue à côté, comme les deux suivants en faveur du Dragons. A la 24e, Martinez bien placé tire également au-dessus. Bref, toujours pas de tir cadré jusque peu avant la demi-heure, où Van Doren doit repousser un envoi pas terrifiant de T. Deplus sur pc. A la 33e le Dragons obtient son 4e pc mais Lootens n'est pas plus inspiré.

A la reprise, on croit au but lorsque Masson arrache la balle à Harte et sert Tynevez, mais le Français loupe également le cadre. Les événements vont se précipiter dans les deux dernières minutes du troisième quart-temps. D'abord, un centre de Gougnard trouve Raes démarqué au deuxième montant (1-0) et sur la remise en jeu, le Dragons repart en contre-attaque, faute de Santiago sur Martinez, stroke et Della Torre double les chiffres (2-0).

Match plié ? Que nenni ! Comme trop souvent cette saison, le Dragons baisse sa garde, concède un coup franc hors cercle et Kina le tire intelligemment pour Hellin, oublié par la défense locale (2-1). Tout est à refaire, on a vu trois buts en deux minutes !

En quatrième quart-temps, c'est la Gantoise qui tire les marrons du feu. Le Dragons n'est plus nulle part pendant cinq bonnes minutes. Les Gantois forcent un 6e pc, puis un 7e, et Kina part en slalom pour égaliser (2-2). Trois minutes plus tard, Ferreiro sur contre-attaque assomme le multi-champion de Belgique (2-3). C'est fini cette fois, le Dragons force encore un pc de Della Torre repoussé par Santiago, et une dernière occasion pour Martinez mais Santiago a encore le dernier mot. La Gantoise reste quatrième et en cas de succès au Racing dimanche prochain, sera assurée de disputer les demi-finales.

Dragons : Van Doren, Geers, Harte, Lootens, Della Torre, Denayer, Gougnard, Rubens, Crols, Martinez, Raes, puis Cobbaert, T. Luyten, M. Luyten, Foubert et Putters.

Gantoise : Santiago, Scheen, T. et M. Deplus, Waller, Kina, Goyet, de Paeuw, Masson, Tynevez, Ferreiro, puis Rogeau, Hellin, Bugallo et Desgouillons.

Arbitres : MM. S. Michielsen et R. Tinant.

Cartes vertes : 29e Kina, 53e Della Torre

Les buts : 52e Raes (1-0); 53e Della Torre sur stroke (2-0) et Hellin (2-1); 57e Kina sur pc (2-2); 60e Ferreiro (2-3)

Une mi-temps suffit au Léo

Léopold-Antwerp 5-1

Les choses sont simples : le Léopold veut garder la première place et cela contre l’Antwerp contrainte elle à rejoindre le purgatoire de la D1. De plus les Anversois sont privés de 4 joueurs importants Paton, Budgeon et les frères Van Straaten tous blessés. De l’autre côté Henet revient au goal à la place de Renaud qui aura vraiment fait un intérim tout-à-fait concluant. Un événement pour cette joute : premier match d’Antoine Colemonts comme arbitre en DH… Le Léo démarre piano mais met déjà Drijver à l’ouvrage à la 2e Les locaux tentent timidement de mettre la pression mais les Anversois sont bien en place en 3-4-3. 6e déboulé de Zimmer sur l’aile droite qui ne trouve pas preneur. Le match est sans grand relief : d’un côté un Léo qui en garde sous la semelle, c’est le moins que l’on puisse dire et de l’autre des Anversois bien organisés qui se battent avec un courage qui mérite tous les éloges. Verheijen se démène et Van Groesen déborde mais son centre ne trouve pas preneur à la 12e. A la 15e Patterson sort spectaculairement un centre dangereux des locaux. Double arrêt de Drijver incontestable homme du match des Anversois. 17e superbe arrêt de Henet sur un tir tendu de Verheijen vraiment très actif en ce début de match. On redémarre le Q2 sur le même rythme : perte de balle de Huyghe récupérée par Plennevaux qui lance Boon qui oblige Drijver à se détendre. Les 2 seuls PC de la rencontre sont à l’actif des Ucclois mais Drijver encore lui détourne. Il y a de plus en plus d’imprécisions des deux côtés mais comme le rythme est pèpère les Anversois parviennent à contrer les opportunités du Léo. Après un xième arrêt du gardien Anversois, Henet sort un arrêt 3 étoiles sur un superbe tir tendu de Van Baal….nous en sommes toujours à 0-0… Et puis en quelques 10 minutes le Léo met fin au suspense tant qu’il y en ait eu… 39e Boon en déviation sur un centre de Baumgarten (1-0) Après quelques arrêts de Drijver, et une occasion en contre pour Igau qui se heurte à la vigilance de Henet, Baumgarten fait 2-0 à la 49e. Les occasions locales se succèdent, et Drijver se multiplie pour retarder l’échéance au maximum. Il n’y en a plus que pour le Léo d’autant plus que les imprécisions se multiplient du côté Anversois. Logiquement Arthur Verdussen fait 3-0 à la 56e et 2 minutes plus tard l’inévitable Boon fait 4-0 avant de terminer son hat trick à la 61e. A la 63e Van Baal sauve méritoirement l’honneur sur un contre rondement mené.

Léopold : Henet; Muschs, J.Verdussen, Forgues, Zimmer; Baumgarten, De Trez, Englebert ; Boon, A.Verdussen, Plennevaux puis Moreno, Cuvelier, Degroote, Poncelet, Vanderborght

Antwerp :Drijver ; Huyghe,Patterson, Delrue; Verheijen, Rath, De Winter, Van Groesen; Igau, Van Baal, Groen puis Fouyn, Rijkers, Fawe, De Cleene

Arbitres: MM Bigare et A.C Colemonts

Carte verte : 4e Verheijen

Les buts : 39e Boon (1-0), 49e Baumgarten (2-0), 56e A.Verdussen, 58e Boon (4-0), 61e Boon (5-0), 63e Van Baal (5-1)

Penalty corner : Léopold 0/2, Antwerp 0/0

Louvain perd son rêve de top 4 en 3 jours

Herakles - Louvain 1-1

Les Louvanistes, défaits vendredi chez eux par le Braxgata, ont perdu deux autres points dimanche face à l'Herakles qui a joué son rôle d'arbitre dans la course au top 4. Les Lierrois avaient encore un mince espoir qui s'est envolé. Les deux équipes entrent dans le ventre mou du classement à une journée de la fin de championnat.

Herakles : Timmermans ; Weyer, M. Donck, Verdussen, Leclef ; A. Van Dessel, De Kerpel, Tarrès ; Keusters, Delaisse, Amorosini puis W. Van Dessel Collignon, Nepote V. Donck, Van Damme.

Louvain: Carr, Coolen, Perez-Pla, Madeley, Harris, Murray, Walsh, Santana, Divorra, Maraite, Lane, puis Van Lembergen, Bosmans et Schoenaers.

Arbitres: MM. C. Hardy et J. Ciechanowski

Cartes vertes: 19e Harris, 62e Le Clef

Carte jaune: 63e De Kerpel

Les buts: 47e Keusters(1-0), 60e Quemada (1-1)