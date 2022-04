Le Léo perd ses trois points face à l'Antwerp à cause d'une infraction au règlement

Décidément, on peut être un grand club et se rendre coupable de grossières erreurs. Dimanche dernier, le Léopold battait l'Antwerp grâce à une deuxième mi-temps très consistante. Ces trois points avaient permis aux Ucclois de conserver la tête de la DH. Mardi, l'ARBH avait déjà communiqué sur le fait que les dossiers Monja et Albertarrio passeront devant un comité de contrôle le 21 avril en début de soirée. Quelques heures plus tard, le Léo a perdu ses trois points de dimanche dernier ce qui ne change rien à sa qualification pour le play-off.

"Ce lundi 11 avril, l’ARBH a constaté que l’équipe de Division Honneur messieurs du Léopold avait, ce dimanche 10/04/2022, aligné un coach qui venait d’être suspendu de toute fonction de coaching. En effet, Agustin Corradini avait écopé d’une 3e carte jaune en tant que membre du staff lors du match de Division Honneur dames joué à 12h le même jour. Le Règlement Sportif stipule dès lors que celui-ci ne pouvait plus remplir aucune fonction de coaching dès la fin de ce match. Ce même coach figurait néanmoins quand même sur la feuille de match du match messieurs Léopold-Antwerp démarrant à 15h et y a coaché son équipe depuis le banc.Dès lors, en application du Règlement Sportif, l’ARBH inflige un forfait de qualification au club du Léopold pour ce match. Le score de 5-1 sera remplacé par celui de 0-5 en faveur de l’Antwerp", dit le communiqué de la fédération.

Le Watducks occupe donc la tête du championnat avec 39 points, devant le Léopold (37) et le Racing (36).