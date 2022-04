Hockey: le Braxgata s'impose au Racing

Braxgata – Racing 2-1

Braxgata : Walter, Loots, Luypaert, Clement, Van Cleynenbreugel, T. Biekens, Rossi, Adriaensen, Walker, Onana, Mazzilli, puis Bordas, Van Biesen, de Voogd, O. Biekens, Van Steerteghem. Racing : Gucassoff, Vanwetter, R. Delavignette, Wegnez, Xavier, Meurmans, Truyens, Lucaccioni, de Chaffoy, Charlier, Cosyns, puis Cayphas, H. Delavignette, Marquet et Berton.

Arbitres : Melle C. Martin-Schmets et M. L. Dooms.

Carte verte : 70e T. Biekens.

Les buts : 13e Mazzilli (1-0) ; 41e Charlier (1-1) ; 47e Onana (21).

Le traditionnel round d’observation se prolonge quelque peu. Le Brax y met fin à la 8e minute en forçant un peu, mais Gucassoff et Romain Delavignette unissent leurs efforts pour sauver le sleep de Luypaert. Le Brax insiste et ouvre la marque sur un joli mouvement : Van Biesen part en relais avec de Voogd qui sert parfaitement Mazzilli (1-0). Le même joueur sert à la minute suivante Walker qui a le deuxièe but au bout du stick, mais Gucassoff sort deux arrête réflexes consécutifs. Le Racing n’est nulle part et envoie un premier tir sans trop de conviction à la 16e, Lucaccioni servant Berton qui arme un revers sur la planche latérale.

Le deuxième quart esttrès pauvre en occasions de but. Charlier se démène à la pointe de l’attaque mais ses centres ne trouvent personne. En contre, Walker est à nouveau près du 2-0 mais son revers échoue de peu. A deux minutes du repos le Racing obtient son oremier pc mais Walter et Luypaert neutralisent l’envoi de Cosyns.

La deuxième mi-temps recommence comme la première s’était terminée : un pc du Racing et Walter à la parade. Une phase de jeu alors ? C’est ce que se dit Cédric Charlier dont l’effort solitaire produit un but égalisateur à la 41e. Pas pour longtemps car une percée de Mazilli à droite se termine six minutes plus tard par un centre au cordeau pour Onana, qui a bien suivi au 2e montant (2-1). Juste aant le buzz du troisième quart, le Brfax obtient une triplette de pc, mais Gucassoff sauve spectaculairement l’envoi final de Luypaert.

Le dernier quart commence par un centre de Charlier repoussé du pied par Walter. Un cinquième pc du Brax est tiré à l’ancienne mais trop haut par Luypaert. A dix minutes de la fin le Racing obtient un troisième pc, Charlier essaie lui aussi un tir mais Walter est sur la trajectoire. Trois minutes plus tard le Brax part en contre et Van Cleynenbreugel, en relais avec Walker, se heurte à Gucassoff. Nouveau contre à la 66e mais Mazzilli est unnbrin trop court pour le centre d’Onana. On en reste sur cette courte victoire des Boomois qui continuent sur leur lancée positive de 2022, mais le Racing vit évidemment toujours.