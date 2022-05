Hockey D1 : le Lara descend, l'Indiana se sauve, le Langeveld en ballottage

Le sort en est jeté : battu dans le match décisif au Langeveld, le Lara évoluera à nouveau la saison prochaine en D2. Le match fut intense de bout en bout, et d'une bonne qualité surtout si l'on tient compte du stress et de l'enjeu. Le Langeveld atteignit le repos avec une avance d'un but, Nicolas Henet ayant converti une percée de Nicolas Tilmant. Mais peu après le début de la deuxième mi-temps, Timothy Nesse remit les équipes à égalité. A ce stade, c'est le Langeveld qui descendait et le Lara qui jouait les barrages. Mais le Lang força toute une série de pc et l'un d'entre eux finit par rentrer, grâce à Thomas Hanne, alors que dans l'autre camp le gardien Boris Hazaer s'était distingué sur un pc wavrien. Les dix dernières minutes furent épiques, mais le score ne changea plus. Le Langeveld aura le droit, le week-end prochain, de défier en barrage pour le maintien l'équipe de Tamise, qui s'est imposée 2-3 au Baudouin après un partage 1-1 en bord d'Escaut à l'aller.

Pendant ce temps, l'Indiana a fait ce qu'elle avait à faire : s'imposer à l'Ombrage, qui joua sa chance jusqu'au bout mais ne réussit que rarement à arriver en position de tir. Un but de Jules Van Onderbergen en deuxième période suffit aux Indiens pour ramasser les trois points et éviter de se retrouver en position de barragiste. Ce furent d'ailleurs les Gantois qui passèrent près du 0-2 mais la barre transversale vint au secours du gardien local.

Dans un match totalement dépourvu d'enjeu, l'Amicale Anderlecht s'est adjugé la première place du play-down au détriment du Wellington qui mena pourtant trois fois à la marque, par Fabian Miesse, Elliot Gillardin sur pc et Thomas Coelenbier, mais l'Amicale, chez qui le gardien Arnaud Alberts et Olivier Antoine jouaient leur dernier match, se montra juste un peu plus efficace grâce à Renaud Pangrazio (2), Simon François et Martin Michiels. Score final : 4-3.

Malines en barrages

On a gardé pour la bonne bouche le résultat du double test-match pour la troisième place. Namur, qui avait été chercher un partage en terre malinoise la semaine dernière (3-3) n'a pu faire mieux que 1-1 au retour, pour le dernier match de Viktor Pokorny. C'est Jérémy Van den Brandt qui ouvrit la marque pour les Malinois après 150 secondes, et il fallut attendre la deuxième période pour voir Namur égaliser par Pierre de Cocquéau. Plus aucun but ne fut marqué et les shoot-out tournèrent à la confusion des Namurois qui ratèrent leurs trois premiers essais. Malines aura le privilège discutable d'affronter... le Léopold en double barrage le week-end prochain. Une tâche qui semble quasi insurmontable, même avec la glorieuse incertitude du sport.

Enfin, un petit mot pour dire que l'Old Club - qui avait déjà remporté le championnat régulier - s'est attribué officiellement la première place de la division - purement honorifique mais toujours agréable - aux dépens d'Uccle Sport, sur le score sans appel de 5-1 au retour. C'est avec plaisir qu'on reverra en DH ces deux équipes la saison prochaine.