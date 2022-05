Old Club - Uccle Sport : le match de trop pour les Merles

Une ambiance de feu une foule record…tout était réuni pour faire de ce match une vraie rencontre de gala.

Ce fut un vrai match de fête pour les locaux. En 2e mi-temps ils ont largement dominé la rencontre sous la houlette de Tom Dawance plus dominateur que jamais dans l’entrejeu.

Malheureusement pour eux, les Ucclois sont passés à côté de leur sujet. La déception était réelle chez Jo Defise le capitaine des bleus : « Nous avons fait une saison incroyable avec un staff à la hauteur. On a intégré des jeunes qui se sont donnés à fond, la montée, c’était notre objectif . Malheureusement aujourd’hui ,on a raté la cerise sur le gâteau. C’est au match aller que l’on aurait du faire une beaucoup plus large différence. En deuxième mi-temps, ils nous ont dominés physiquement. Donc nous allons devoir travailler encore et encore. »

Ce passage D1/DH est très délicat à gérer pour toutes les équipes.

Le T2 d’Uccle Robin Geens nous confiait qu’il faudrait 4 à 5 joueurs pour ne pas être contraint de faire l’ascenseur.

A l’Old Club, on comptait s’appuyer sur leurs jeunes (3 joueurs de 16 ans) encadrés par quelques renforts pour tenter de rester en DH l’année prochaine.

Cette promotion était attendue depuis un certain temps du côté de la chaussée de Ruisbroek, il faudra donc la gérer avec cohérence, compétence et patience.

Souhaitons que ce club emblématique de Bruxelles retrouve la place qui devrait être la sienne en DH.

Old Club: Martin; Jehaes, Lectius, A.Marechal, Keenan; Dawance, Kleinkenberg, Minado; T.Tambwe, Lamalle, De Moor puis Marchandisse, Vermesse, A.Tambwe, Chêne, Lamarche

Uccle Sport: Charlier; Zirpel Olivares, Lardeur, Saussez, Goyet ; Defise, G.Hainaut, D.Hainaut ; Gilmour, Magnant, Houbart puis Latte, Chalumeau, Dhaeyere, Callaerts, Baltazar

Arbitres: MM C.Pontus et A.Soupart

Cartes vertes : 34e Defise, 42e Vermesse, 45e Dawance, 60e Goyet

Carte jaune : 65e Saussez

Buts : 3e T.Tambwe (1-0), 5e Marchandisse (2-0), 14e Defise (2-1),38e De Moor (3-1),63e T.Tambwe (4-1), De Moor (5-1)

Penalty Corner : Old Club 0/3 et Uccle Sport 0/4