Hockey: Florent Van Aubel va quitter le Dragons pour le club néerlandais de Pinoké

Florent Van Aubel, international belge de hockey, va quitter le Dragons pour rejoindre le championnat des Pays-Bas et le club de Pinoké, a annoncé la formation anversoise mercredi.

Surnommé le "Magicien" pour ses qualités techniques largement au-dessus de la mêlée, l'attaquant de 30 ans portait les couleurs du Dragons depuis août 2009, soit 13 saisons. Avec le club de Braaschat, Van Aubel a remporté la bagatelle de 7 titres de champion de Belgique. Sur la scène continentale, il a aussi permis au Dragons de monter à quatre reprises sur le podium de l'Euro Hockey League, la plus prestigieuse compétition européenne interclubs. Le club anversois a terminé une fois 2e (2013) et trois fois 3e (2012, 2014, 2017).

"Je suis arrivé au Dragons en tant qu'espoir de 17 ans et j'ai pu me développer dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. J'ai vécu des années incroyables, des expériences inoubliables", a dit le Gantois. "Le Dragons ne m'a pas seulement rendu meilleur en tant que joueur mais m'a aussi formé en tant que personne. Ce club m'a tellement apporté et j'y ai des amis pour la vie."

Nommé meilleur Espoir du hockey belge en 2010, il a confirmé en remportant quatre fois le Stick d'Or, trophée remis au Joueur belge de l'année, en 2012, 2018, 2019 et 2021. Il est le premier à remporter cette récompense à quatre reprises.

International belge depuis 2008 alors qu'il n'avait que 17 ans, Van Aubel compte aujourd'hui 258 apparitions pour les Red Lions. Avec 47 buts, il a grandement participé aux titres européen (2019), mondial (2018) et olympique (2021).

A Pinoké, il retrouvera d'ailleurs deux équipiers chez les Lions : Alexander Hendrickx, ancien du Dragons, et Sébastien Dockier. Ce trio devrait faire des étincelles sur les terrains néerlandais la saison prochaine.