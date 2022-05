Hockey: chez les Dames, la finale de rêve est annoncée

La Gantoise est favorite de ces duels : mais comme chaque rencontre de Coupe, tout est possible. Manon Simons, l'attaquante du Dragons avec 9 buts, est confiante. "On est en finale, c'est un fait et c'est le moment de profiter au maximum de cette opportunité. On sait que Gand est une super bonne équipe et que le titre ne sera pas donné. Mais tout est possible et il faudra être très concentré."

Trois absentes

Quelques pions majeurs ne participeront pas à la finale. À commencer par Stephanie Vanden Borre qui s’est tordu le genou et est out pour plusieurs semaines. Elle est la tour de contrôle du dispositif gantois et également sa sleepeuse. Mais la Gantoise a démontré qu’elle pouvait prester à haut niveau sans elle, notamment lors de l’EHL où elle a manqué de peu le bronze.

Du côté Brasschaatois, Broers est sur le flanc, et Magis s'est tordu la cheville : elle est dans le plâtre pour 6 semaines. Cette dernière est vraiment une joueuse qui aurait pu faire vaciller la rencontre. "C'est très dommage pour elle : elle apporte beaucoup de calme dans un match, elle a de l'expérience, elle dirige bien le jeu. Mais on a joué sans elle, notamment en Euro Trophy et cela ne s'est pas remarqué : cela nous donne confiance et démontre qu'on a un noyau très large et très compétitif." Le Dragons retrouve Delphine Marien qui s'entraîne depuis 2 semaines après sa fracture du poignet. "Elle n'a plus peur des duels et peut shooter."

Jouer en équipe

Que va faire le Dragons pour contrer la Gantoise ? "On doit jouer en équipe, ne pas y aller seules et toutes rentrer en défense. Nous avons acquis un très bon rythme en coupe d'Europe, cela va nous aider. Notre saison est réussie, on travaille depuis 2 ans à ce rendez-vous, on va en profiter." Simons se remémore la finale de la saison passée et se souvient que la Gantoise n'a pas eu la victoire facile. "On a envie de gagner !" Philippe Demaret