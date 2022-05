Hockey: le Léo remporte la manche aller sans briller

Léopold - Mechelse 6-2

Malines obtenait le premier pc après quelques secondes de jeu via G. Van Den Brandt. Il était tiré par Flak en deux temps mais ne donnait rien. C'en était tout pour le malinwa dans cette première mi-temps. Le reste fut un attaque-defense du Leo avec une succession d'opportunités d'ouvrir le score. Pèle-mêle, citons les occasions de Boon, Degroote, Arthur Verdussen qui se succédaient pour alerter Visker. Durant le premier quart, le Leo heritait de 6 pc mais la défense de Malines rompait sans craquer. Il fallut attendre la seconde moitié du second quart pour voir le verrou sautée via Arthur Verdussen. Dès ce moment, les buts s'enchainêrent via Cuvelier en déviation, Degroote d'un tir à la retourne et de Tom Boon sur ouverture lumineuse de ce même Degroote. 4-0 à la mi-temps et ces 4 buts qui tombèrent durant les dix dernières de la première mi-temps.

Des la reprise de la seconde mi-temps, Boon alourdit le score après un petit numéro technique aussi beau qu'utile. Il inscrivit un triplé peu après. Flack eu l'occasion de réduire le score sur stroke et ne trembla pas. Le Leo poursuivit sa domination mais pechait à la conclusion sur des situations dangereuses signées Degroote ou Plennevaux par exemple. Malines hérita d'un second pc et ne se fit pas prier pour le transformer via Mondo. Le Léo mit moins d'intensité dans son jeu en fin de match malgré quelques situations intéressantes avec Tom Boon, De Trez et Plennevaux, ce dernier canardant au-dessus de la cade malinoise. En face, Malines obtint un nouveau pc tiré par Mondo. Henet intervint bien. Il fut à nouveau sollicité sur un nouveau pc. Hottlet, oublié dans la défense uccloise et Degroote s'offrirent les dernières occasions de la rencontre.

Avec ce large succès attendu, le Leo a fait un grand pas pour rester en DH.

Léopold : Henet; Forgues, J. Verdussen, Eaton, De Trez; Englebert, Zimmer, Baumgarten; Plennevaux, Boon, A. Verdussen; puis Muschs, Degroote, Moreno, Cuvelier, Reynaud

Mechelse: Visker; Bultinck, Donck, G. Van Den Brandt; J. Van Den Brandt; Mondo, Nunez, Weyers; Flack, Hottlet, Verhulst; puis De Groote, De Scheemaeker, Joossens, Roman, François

Arbitres: MM. T. Dagnelie et M. Raquer

Carte verte: 62e Baumgarten

Carte jaune: 62e Baumgarten

Les buts : 23e A. Verdussen (1-0), 25e Cuvelier (2-0), 31e Degroote (3-0), 34e Boon (4-0), 36e Boon (5-0), 41e Boon (6-0), 43e Flack sur stroke (6-1), 53e Mondo sur pc (6-2)

Penalty corner : Leopold 0/9, Mechelse 1/4