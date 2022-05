Hockey: un week-end de play-off et autres affiches... à suivre sur LaLibre.be

Ce grand week-end clôturant la saison hockey était coché au calendrier de plusieurs équipes. Tout d’abord les Messieurs et Dames disputant la ION Hockey Finals. Mais le programme ne se limitait pas à ces deux rencontres. Dès 11h, les terrains s’animent avec le match aller concernant la troisième place des Dames, opposant le Braxgata au Racing. A midi, ce sont les Dames de la division 2 qui s’affrontent, les Louvanistes aux Waterlootoises. Et à 14h30, entre les deux rencontres phares de la journée, le match aller pour les messieurs de deuxième division, opposant le Watducks et le Braxgata.

Braxgata – Racing ; Belfius Women’s League – 3rd place : 11h

Leuven – Waterloo Ducks : Open League Women – Final : 12h

Waterloo Ducks – Braxgata : Open League Men – Final : 14h30

La Libre relaiera, dès le coup de sifflet final, le résumé de ces rencontres.