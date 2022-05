Hockey Dames : Gand remporte un second titre de rang amplement mérité

Nanties d’un avantage de deux buts, les Gantoises, invaincues cette saison, sont à 70 minutes d’un second sacre de rang. Un sacre qui serait largement mérité au vu de la saison parfaite des joueuses de Kevan Demartinis. Avec un milieu de terrain impressionnant avec Gerniers et Nelen et une armada en attaque avec Ballenghien ou Sinia, chaque ligne des flandriennes impressionne. En face, le Dragons privé de sa maître à jouer depuis la demi-finale aller, Valérie Magis, devra trouver les ressources pour renverser la vapeur. Elles pourront compter sur les relances et flats de Stef De Groof, la classe de Jimena Cedres et l’envie du groupe de remporter le titre.

Le début de match était équilibré, avec des défenses bien en place. La première occasion était pour les Gantoises. Gerniers trouvait Ballenghien dans le cercle. La Red Panthers tirait en revers mais ratait le cadre de peu. Peu après, à la 10ème, Ballenghien isolait Schreurs sur la droite. La flandrienne tirait vers le but et Gand obtenait un stroke suite à une faute de Emme. Le Dragons faisait appel à la vidéo mais Mr Michielsen le confirmait. Ballenghien transformait le stroke et plaçait Gand sur du velours. Le Dragons devait réagir sans parvenir à contourner le bloc défensif devant Pauline De Ryck. Le Dragons héritait du premier de la rencontre en toute fin de premier quart. Le flat anversois était bien sorti par la défense gantoise.

Après une belle séquence gantoise avec Gaspari, Gerniers et Sinia, Oviedo obtenait un pc. Il était joué en phase et Gerniers doublait la marque d’une subtile déviation. C’était ensuite au tour de Roels d’amener du danger devant le but de Knijff. Elle obtenait un second pc. Il était une nouvelle fois joué en phase avec cette fois la défense anversoise qui sortait gagnante. Ce deuxième but était un coup dur pour les anversoises qui subissaient le jeu, avec un nouveau pc forcé par la véloce Schreurs. Gerniers l’expédiait à côté du but. Gand contrôlait bien les débats.

Le troisième quart reprenait par une offensive anversoise. Sur le contre, Ballenghien assommait définitivement le Dragons en inscrivant le troisième but des siens et son second de l’après-midi. Knijff, dont c’était le dernier match avant de partir aux antipodes, ne pouvait rien sur cette action. Libérées par leur confortable avance, c’étaient les gantoises qui faisaient le jeu. Le Dragons sortait quelque peu la tête de l'eau et obtenait un second pc à la 49e. Il était mal stoppé mais Jimena Cedres tentait sa chance presque à bout portant. De Ryck, vigilante, écartait le danger. A la 52e, Delphine Marien provoquait un nouveau pc qui ne donnait rien.

Le Dragons voulait sauver l’honneur et jouait vers l’avant. Elles obtenaient un nouveau qui était dégagé par la défense gantoise. Défensivement, Gand n’a pas laissé passer grand-chose. Lanckneus, Vanden Borre and co ont été intraitables. Le score n'évoluait plus. La Gantoise remportait son second titre de rang et s’impose comme la référence du hockey féminin. Inspireront-elles leurs homologues masculins pour remporter les deux titres mis en jeu ?

Gantoise : De Ryck ; Brasseur, Lanckneus, A.-S. Vanden Borre, Makhotkin ; Nelen, Gaspari, Roels; Oviedo, Sinia, Ballenghien ; puis Gerniers, Schreurs, Geiregat, Staelens, Van Hecke

Dragons : Knijf ; Emme, De Groof, O. Marien, Vilar del Valle ; Jakus, Cedres, Raye ; A. Marien, D. Marien, Simons, puis Herzsprung, Verstraeten, Verboven, Struyf, Roumen

Arbitres: Mme M. Sergeant et A.V. Van Den Bosch

Cartes vertes : 31e Makhotkin, 35e Simons

Cartes jaunes : 41e De Groof, 59e Gaspari

Les buts : 11e Ballenghien sur stroke (1-0), 21e Gerniers sur pc (2-0),38e Ballenghien (3-0)