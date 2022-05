Hockey: le Racing change son staff technique et annonce l'arrivée de Xavier De Grève comme T1

Exit donc Craig Fulton, l'entraîneur principal, et Maxime Bergez son T2, qui seront remplacés par Xavier De Grève et Thibault Cornilie. "Xavier est un coach renommé du hockey belge et international dont la carrière a été couronnée d'immenses succès notamment au Waterloo Ducks. Doté d'un fort leadership et d'une grande connaissance tactique du hockey, sa mission sera de poursuivre la mise en place du projet du club visant à être compétitif et à intégrer les jeunes talents", décrit le Racing dans son communiqué. 'Coche' De Greve, 40 ans, a quitté son poste de coach de l'équipe messieurs de l'Orée en fin de saison et était donc disponible. L'ancien Waterlootois est également l'assistant de Frédéric Soyez à la tête de l'équipe de France, avec laquelle il prépare les JO de Paris. Il succède ainsi au Sud-Africain Craig Fulton, ancien entraîneur de l'Irlande et T2 des Red Lions depuis 2018.

"Craig a fait un travail absolument remarquable au sein du club. Sa connaissance du hockey de haut niveau, son calme, son sens du dialogue ont été capitaux pour orchestrer un groupe talentueux avec de fortes personnalités. Nous lui en sommes immensément reconnaissant", selon Mathieu Berthoud, le président de la section hockey du Racing. "Thibault Cornilie assistera Xavier en prenant le rôle de T2 de Maxime Bergez (qui continuera sa carrière ailleurs en tant que T1, ndlr). Thibault connaît parfaitement le club, les joueurs de toutes les générations avec qui il a joué ou qu'il a formés. Il poursuivra son apprentissage des rouages du coaching de haut niveau", a conclu Berthoud. MIK/