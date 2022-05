Un duel belgo-belge en finale du championnat de Hoofdklasse

La grand-messe du championnat néerlandais de hockey (Hoofdklasse) débute cet après-midi à 14H45 avec la première manche de la finale des play-off, selon le système du Best Of Three, le goal-average n’intervenant pas. Le champion en titre et vainqueur de l’EHL, Bloemendaal y affrontera le club de Pinoké d’Amstelveen. Une affiche somme toute logique puisque les deux clubs ont terminé aux deux premières places du championnat en ligne et ont également inscrit le plus de buts.

Bloemendaal fait office de grandissime favori avec sa pléiade de stars composant son noyau, avec évidemment Arthur Van Doren mais aussi Thierry Brinkman, Jorrit Croon, Florian Fuchs ou encore le gardien Visser. Mais attention car le club originaire d’Hollande-Septentrionale s’est fait peur en demi-finale contre HGC en perdant la seconde manche et en étant mené lors de la manche décisive. Mais Bloemendaal reste sur une saison exceptionnelle avec 18 victoires en championnat, trois matchs nul et une seule défaite. Ils pourront aussi compter sur leur public, bouillant, pour les porter vers un nouveau titre, qui serait le 22ème. Le club d’Arthur Van Doren est véritablement la place forte du hockey outre-Moerdijk puisque depuis 2000, le club a remporté 8 titres et n’a jamais terminé au-delà d’une 6ème place en championnat.

Pinoké, la belle histoire

Oui mais voilà, en face se dresse le club de Pinoké, la belle histoire de ce championnat puisque le club proche d’Amsterdam n’avait jamais atteint un tel niveau. Ce sera la première finale du club. Avec le meilleur buteur du championnat dans son noyau, le Red Lions Alex Hendrickx, et porté par un Sébastien Dockier en grande forme (il a inscrit un doublé lors de la manche retour des demi-finales contre Amsterdam), le club a les atouts pour faire tomber Bloemendaal de son piédestal. Tout d’abord, l’unique défaite en championnat de Bloemendaal l’a été contre Pinoké. Ils n’auront ensuite rien à perdre et tout à gagner et se présenteront sans pression face à l’archi-favori Bloemendaal. La première manche se jouera à Pinoké, la suivante à Bloemendaal, ainsi que la belle éventuelle entre les deux équipes.

Horaire des matchs :

Jeudi 26/05/2022 Pinoké – Bloemendaal (14H45)

Samedi 28/05/2022 Bloemendaal – Pinoké (15h45)

Dimanche 29/05/2022 Bloemendaal – Pinoké (14h45), en cas d’égalité.