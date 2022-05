Hockey: Arthur Van Doren champion des Pays-Bas avec Bloemendaal

Bloemendaal et Arthur Van Doren ont décroché samedi le titre de champion des Pays-Bas de hockey.

Bloemendaal s'est imposé 3-0 face à Pinoké, le club d''Alexander Hendrickx et Sebastien Dockier, dans la deuxième manche de la finale du championnat néerlandais samedi. Les buts ont été marqués par Roel Bovendeert (11e et 18e) et Tim Swaen (68e) Bloemendaal l'avait déjà emporté, aux shoot-outs, mercredi dans la 1re manche de cette finale (le score était de 3 buts partout après les 70 minutes de temps réglementaire).

Bloemendaal, qui a déjà remporté l'Euro Hockey League cette saison, a enlevé le 22e titre de champion de son histoire.