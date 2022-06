Pro League: la Belgique s'impose logiquement face à l'Afrique du Sud

Après moins de 120 secondes de jeu, l'Afrique du Sud obtenait déjà un pc suite à une faute de Manu Stockbroekx sur Dayaan Cassiem. Beauchamp transformait le pc d'un sleep dans la lucarne droite de Van Doren. Les Red Lions mettaient trois minutes pour sortir la tête de l'eau. Après une belle séquence collective, Van Dessel s'infiltrait sur la gauche et adressait un centre que Charlier ne pouvait dévier dans le but. A la 7e, la Belgique égalisait déjà. Van Aubel contrait un dégagement adverse et jouait collectivement. La balle lui revenait et il passait à Onana qui croisait bien sa reprise. Deux minutes plus tard, Boon interceptait également une relance de la défense adverse et centrait en revers. Il effectuait sur la phase un back stick ce qui annulait le but de Dockier. Après Van Aubel et Boon, c'était Dockier qui récupérait une balle et lançait Boon. Alors qu'il pouvait tirer, astucieusement, il remisait en retrait pour Denayer qui tirait sur le gardien. La balle revenait chez Boon qui essayait, avec beaucoup de malice, de tromper la vigilance de la défense sud-africaine, sans succès. Il n'y en avait que pour les Red Lions qui poussaient tant et plus dans ce premier quart. Après une nouvelle séquence collective de haute volée, Hendrickx adressait une passe en profondeur à Gougnard qui pénétrait dans le cercle et tentait une louche. La défense adverse pliait sans rompre. Ntuli en contre, déboulait sur la gauche et tirait en revers, sans danger pour Van Doren. La Belgique a eu une bonne dizaine d'entrées de cercle dans le premier quart.

Le second quart reprenait avec une action d'Arthur Van Doren qui percutait sur la gauche et alertait Jones, monté au jeu, d'un tir en revers puissant. La Belgique obtenait son premier pc de la rencontre à la 18e. Hendrickx expédiait un obus que le gardien dégageait sur le pied d'un de ses défenseurs. Sur le second pc, sa tentative était dégagée en long corner sur lequel les Red Lions héritaient d'un nouveau pc. Boon le tirait sur le premier sorteur Jackson. L'arbitre Mr van Bunge sifflait un dégagement pour une balle dangereuse. Dlungwana passait sur la droite à Ntuli qui tirait à-côté de l'objectif. Les sud-africains forçaient un second pc à la 23e. Il était joué en phase et l'essai de Daniel Bell était dévié par un défenseur belge. Boon tirait à la retourne après un mouvement entre Van Doren et Gougnard sur la gauche. Dans leur cercle, les joueurs de Ewing Garrreth défendent très bien et ne concèdent que peu de pc, alors que les Red Lions jouent très haut. Stockbroekx débordait sur la droite et passait à Gougnard. Le centre du joueur du Dragons arrivait chez Onana qui ne convertissait pas l'offrande. Van Aubel déviait une balle sur le gardien, Dohmen plongeait et jouait lui aussi vers le but. La défense des équipiers de l'anversois Taine Paton tenait le coup.

Ntuli passait à Horne. L'attaquant sud-africain se retournait bien pour éliminer son opposant et tirait en revers au-dessus du cadre. Wegnez jouait rapidement une faute en bord du cercle. Il cherchait le une-deux et jouait dans le cercle. Van Aubel surgissait pour inscrire le second but de la Belgique à la 36e. Cassiem faisait parler sa conduite de balle pour éliminer deux joueurs et passait à Trevor De Lora. Son tir n'inquiétait pas Van Doren. Boon passait de la gauche vers Charlier qui tirait au but. Jusqu'au-boutiste, Tom Boon s'arrachait pour récupérer la balle et canardait dans le but pour offrir le but du break aux Red Lions. Après un bel effort personnel sur la gauche, Onana pénétrait dans le cercle mais oubliait de tirer et tentait une passe dangereuse. Peu après, Boon provoquait le quatrième pc belge. Il le tirait lui-même et inscrivait un nouveau but, son 12e(!) sur les 6 derniers matchs. Décidément la saison de Tom Boon, qui facture une 60 aine de buts depuis le début de la saison, hors forfait du Léo.

L'Afrique du Sud entamait le dernier quart par un pc. Beauchamp, d'un sleep imparable, inscrivait le second but de son équipe. Le match baissait quelque peu en intensité même si la Belgique proposait quelques séquences de haute volée. Stockbroekx et Van Aubel avaient encore des occasions pour alourdir le score sans succès. Gougnard tirait sur le gardien et dans la suite de l'action, la Belgique héritait d'un pc. Il redonnait pc. Hendrickx le tirait mais il ne rentrait pas dans le but. La Belgique s'imposait facilement.

Belgique: L. Van Doren; Stockbroekx, A. Van Doren, De Sloover, Hendrickx; Denayer, Wegnez, Gougnard; Charlier, Dockier, Boon; puis Dohmen, van Aubel, Boccard, Onana, Van Oost, Van Dessel

Afrique du Sud: Nolutshungu; Jackson, Eustice, Bell, Beauchamp ; Mvimbi, Paton, Spooner ; D. Cassiem, Horne, Ntuli puis M. Cassiem, Dlungwana, De Sousa, Sibbald, Saker, de Lora, Jones, Sherwood

Arbitres: MM. C. van Bunge et D. Tomlinson

Les buts: 2e Beauchamp sur pc (0-1), 7e Onana (1-1), 36e Van Aubel (2-1), 39e Boon (3-1), 44e Boon sur pc (4-1), 48e Beauchamp sur pc (4-2)

Penalty corner: Belgique (1/6) et Afrique du Sud (2/3)