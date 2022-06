Pro League : Belgique-Inde, une belle propagande pour le hockey… (3-3, 4-5 aux SO)

La rencontre démarre fort avec une première alerte des Indiens très agressifs dans le cercle des Red Lions.

Le match est engagé et équilibré.

A la 5e Jugray sollicite deux fois Loïc Van Doren qui s’en sort bien.

Trois minutes plus tard Akashdeep isolé dans le cercle s’offre une belle occasion.

Parattu s’illustre sur un tir à plat de Boon sur pc.

Tour à tour les 2 gardiens sont sollicités mais chaque fois ils s’en sortent parfaitement.

A la 18e sur un rebond Shamster smashe la balle dans le plafond.

Une minute plus tard De Kerpel inquiète Parattu sur un tir trop enlevé.

A la 21e Cédric Charlier coupe la trajectoire d’un superbe tir de De Kerpel pour égaliser.

2 minutes plus tard Parratu sort à nouveau un arrêt 3 étoiles sur un puissant tir d’Arthur Van Doren.

Le rythme baise un peu et les Belges ont difficile à faire bouger les Indiens bien en place.

Loïc Van Doren se met aussi en évidence sur un beau tir indien à la 31e.

Ils restent dangereux sur contres et leur vivacité nous pose de nombreux problème surtout sur leur aile droite.

A la 35e Gougnard marque un superbe goal sur une passe lumineuse de van Aubel (2-1).

La pression des Red Lions augmente et Dohmen s’offre une belle occasion d’alourdir la marque mais Parattu sauve la mise.

De Kerpel et Cosyns inquiètent encore l’arrière garde indienne tandis que De Sloover sauve quelques situations délicates derrière.

A la 51e De Kerpel très actif fait 3-1 sur pc…

Une minute plus tard un slalom indien provoque un stroke que convertit Harmanpreet.

Le match est relancé.

La fin de match est clairement indienne et ce qui devait arriver arriva Jarmanpreet égalise sur pc pour faire 3-3 à la 58e .

La Belgique obtient bien un triple pc à la 60e mais on en reste là.

Les Indiens s’imposent 4-5 aux SO.

Belgique : L.Van Doren ; A. Van Doren, Stockbroekx, Hendrickx,De Sloover ; Gougnard, Denayer, Wegnez ;De Kerpel, Boon, Charlier puis Dohmen, van Aubel, Dockier, Boccard, Cosyns

Inde : Parattu ; Dilpreet, Surender, Manpreet, Hardik, Manpreet, Harmanpreet, Shamster, Varun, Akashdeep, Amit puis Jarmanpreet, Lalit, Nilakanta, Vivek, Jugray, Abhishek

Arbitres :MM van Bunge et Tomlinson

Cartes vertes : 14e Hardik

Buts : 18e Shamster (0-1), 21e De Kerpel (1-1), 35e Charlier (2-1), 51e De Kerpek sur pc (3-1), 52e Harmanpreet sur stroke (3-2), 58e Jarmanpreet sur pc (3-3)

Penalty Corner : Belgique (1/9), Inde (1/9)

S.O: Boccard(1-0), Harmanpreet (1-1), Cosyns via Hendrickx (2-1), Abhisek (2-2), Gougnard (3-2), Lalit (3-3), De Sloover via Hendrikx (4-3), Shamster (4-4), De Kerpel via Hendrikx (4-4), Akashdeep (4-5)