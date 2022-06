Les Red Lions, diablement efficaces sur pc, mettent une raclée aux Anglais

FIH Pro League

Angleterre – Belgique 0-5

Les Red Lions avaient à coeur de soigner le marquoir à la suite de leur défaite de samedi face aux Anglais. Sur le premier pc anglais et un tir sur rebond de Calnan, Vanasch était excellent et rassurant. A la 7e minute, Boon obtenait le premier pc via un détour par la video pour confirmer le kick dans le cercle. Le sleep d’Hendrickx était repoussé, mais la balle revenait sur Dohmen qui centrait pour une déviation de Nico De Kerpel. Les Anglais cherchaient à faire annuler le but, mais ils perdaient en plus leur video. Les Belges étaient bien en place dans ce premier quart. Stockbroekx n’était pas loin du deuxième but à la 14e minute.

Sur un flick malin de Dohmen en destination de Boon dans le cercle, les Belges obtenaient un deuxième pc. Le sleep de Boon était contré, puis le tir de De Sloover était un chouïa au-dessus de la transversale. La balle circulait bien, mais les occasions étaient rares dans les deux cercles. Sur une remise en jeu étonnante de De Sloover, Vanasch devait sortir le grand jeu pour remporter son duel face à Roper. The Wall devait encore intervenir face à Ward qui déviait la balle. Les Reds étaient trop laxistes sur les deux dernières minutes de la première mi-temps.

La deuxième mi-temps reprenait avec un beau geste défensif de Boccard avant une intervention de la video pour annuler un pc anglais. La faute avait été commise en dehors du cercle. Griffiths réceptionnait bien un flick et croisait trop sa frappe. Les Anglais étaient mieux remontés sur le terrain. Les Reds avaient plutôt enclenché le mode défense avec un grand Boccard qui portait le brassard de capitaine. Cosyns s’arrachait pour aller chercher le 3e pc belge à la 40e minute. Sur la série de 3 pc, le but tombait via le stick de De Sloover. Le sleep d’Hendrickx s’était écrasé sur le poteau. En bord de cercle, De Sloover transperçait la ligne et trompait Payne (0-2). M. Stockbroekx et Gougnard remontaient le terrain. Gougnard entrait dans le cercle, mais ne cadrait pas son tir. De Sloover glissait lors d’une réception d’un flick, mais se relevait pour bloquer Griffiths. La défense ne lâchait rien. A la 49e minute, De Kerpel se prenait la tête. Il n’en revenait pas. Payne avait bloqué sa déviation. Un pur réflexe du gardien anglais. Hendrickx était sur le point de se battre avec Albery qui laissait trop souvent traîner son stick dans les tibias. Le sleeper se faisait respecter. Les Anglais obtenaient un pc à la 54e minute. A nouveau, la video était de sortie. Les Belges étaient encore entendus. Le pc était annulé. Les Anglas jouaient sans gardien les six dernières minutes. Les Belges étaient réduits à 10 en plus à la suite de la carte jaune de Gougnard. Florent van Aubel obtenait un pc alors que Payne n’était plus là. Hendrickx sleepait côté stick du gardien. Rushmere ne pouvait rien faire (0-3). Dockier allait chercher un 7e pc à la 58e minute. Hendrickx se chargeait de saler la note (0-4). De Kerpel en rajoutait une couche à la 59e minute. Payne remontait entre les perches pour les dernières 83 secondes. Le test des six minutes sans gardien n’a pas été concluant. Les esprits s’echauffaient quand Griffiths tombaient sur De Sloover. Hendrickx s’en mêlait. Les Anglais obtenaient un pc à 14 secondes de la fin. Wegnez, premier sorteur, l’avait touché du stick. La video le montrait. Le dernier pc était annulé. Les Anglais ont pris une raclée chez eux.

Les Belges achèvent donc leur campagne de Pro League à la deuxième place, derrière les Pays-Bas.

Angleterre : Payne ; Wallace, Sloan, Albery, Rushmere, Goodfield, Ansell, Condon, Scott, Rhys, Calnan ; puis Turner, Creed, Roper, Ward, Gall, Griffiths

Belgique : Vanasch ; E. Stockbroekx, De Sloover, Boccard, Hendrickx ; Wegnez, Gougnard, De Kerpel ; Boon, Charlier, van Aubel ; puis Cosyns, T. Stockbroekx, Dockier, Van Oost, Poncelet.

Arbitres : M. C. van Bunge (P-B) et Mme A. Keogh (Irl)

Cartes vertes : 9e Dohmen, 17e Boon, 25e Scott

Carte jaune : 54e Gougnard

Les buts : 7e De Kerpel sur suite de pc (0-1), 40e De Sloover sur suite de pc (0-2), 56e Hendrickx sur pc (0-3), 58e Hendrickx sur pc (0-4), 59e De Kerpel (0-5)

Penalty corner Angleterre (0/2) et Belgique (4/10)