FIH Pro League : un dernier succès des Red Panthers avant de prendre l’avion pour la Coupe du monde

Spécialiste Tennis et Hockey

Etats-Unis – Belgique 0-3

Etats-Unis : Bing, Matson, Sessa, Grega, Hoffman, Yeager, Marshall, Sumfest, Kisha, de Vries, Zimmer ; puis Moyer, Deberdine, Magadan, Crouse, Lepage, Rizzo, Konerth.

Belgique : D'Hooghe ; Brasseur, Vanden Borrre, Puvrez, Hillewaert ; Vandermeiren, Leclef, Struijk ; Englebert, Raye, Ballenghien, puis Gerniers, Rasir, Versavel, Duquesne, 'T Serstevens, Breyne, Sotgiu

Arbitres : Mmes X. Liu (Chn) et S. Bockelmann (All)

Cartes vertes : 28e Duquesne, 31e Marshall

Cartes jaunes : 40e Hoffman, 43e Lepage

Les buts : 25e Ballenghien (0-1), 37e Gerniers sur suite de pc (0-2), 52e Versavel sur pc (0-3)

Penalty corner : USA (0/2) Bel (1/9)

Après leur large succès de samedi (0-5) face aux Etats-Unis, les Red Panthers remontaient sur le terrain à Hertogenbosch pour disputer leur dernier match de Pro League de la saison. Raoul Ehren laissait au repos Barbara Nelen et France De Mot ce qui permettait aux réservistes Duquesne et Raye.

Abi Raye allait chercher le premier pc à la 4e minute. Le sleep Vanden Borre était contrée. Les Américaines répondaient par un premier pc à la 6e minute. Le sleep était touché fautivement par Vanden Borre sur sa ligne. Le stroke était sifflé. D’Hooghe sortait le sleep d’Hoffman. A la 9e, Raye provoquait un 2e pc. Il était mal stoppé, mais elle tirait en revers. Struijk n’était pas loin du rebond.

Le match n’était pas emballant. Loin de là. A la 20e minute, sur le rebond d’un sleep de Vanden Borre, Struijk pensait mettre le premier but. Il tombait un peu plus tard. Sur un centre de Gerniers, Ballenghien récupérait et trompait Bing (0-1).

Les Belges remontaient sur le terrain avec de meilleures intentions. Englebert puis Ballenghien n’étaient pas loin d’un tir intéressant. Moyer sortait blessée. Les Reds se mettaient à l’abri à la 37e minute sur le 4e pc belge. Gerniers était sur le rebond du sleep de Vanden Borre. Hoffman prenait une jaune. Sur un contre de Raye et Duquesne, Englebert recevait la balle pour armer une frappe. Raye, très en forme, était encore à la balle pour amener un pc. Lepage sortait en kamikaze sur Vanden Borre qui prenait un coup alors que l’arbitre avait sifflé bien avant. Sur le pc suivant, Vanden Borre inscrivait un but que la video annulait. Rasir lançait ‘T Serstevens seule dans le cercle. Elle perdait son duel. Englebert slalomait jusqu’au cercle au prix de deux changements de direction dont elle a le secret. Les Reds dominaient sans forcer la fin de rencontre.

Les Red Panthers terminent à la quatrième place cette Pro League grâce à leur carton plein du week-end face aux Américaines. Le podium est occupé par l’Argentine, les Pays-Bas et l’Inde.