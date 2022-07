Versavel, Nelen, Vanden Borre: qui sont les 18 guerrières belges présentes à la Coupe du monde ?

Spécialiste Tennis et Hockey

Raoul Ehren a sélectionné 18 Red Panthers pour disputer la Coupe du monde. Il a misé sur la jeunesse avec 7 Reds qui ont moins de 22 ans et six qui ont moins de 35 capes. La saison prochaine, elles évolueront toutes dans le championnat belge.

Notre consultante et ancienne Red Panther Emilie Sinia a passé au crible les 18 Mondialistes.

Aisling D’Hooghe (27 ans - n° 21)

> 207 capes

Club actuel: Watducks

Avis de notre consultante : "Elle possède l'expérience. Elle est là depuis 2012. Elle dirige très bien sa défense. Elle communique avec efficacité. Ses réflexes sur sa ligne sont très bons."

Elena Sotgiu (26 ans - n° 23)

> 63 capes

Club actuel: Braxgata

Avis de notre consultante : "Elle a des réflexes exceptionnels. Elle est plus jeune, mais elle a beaucoup évolué. Grâce à Ash, elle apprend plus vite."

Stéphanie Vanden Borre (24 ans - n° 22)

> 150 capes

Club actuel: Braxgata

Avis de notre consultante : "Borre, c'est la classe mondiale. Elle est la plus forte techniquement. Elle sait tout faire : longue passe, flick, sleep… On sent la différence quand elle n'est pas sur le terrain."

Emma Puvrez (24 ans - n° 8)

> 160 capes

Club actuel: Racing

Avis de notre consultante : "Elle ne commet pas d'erreur. Elle est stable. Ses relances sont sûres. Elle ne commet pas beaucoup de fautes. En un contre un, elle est solide."

Hélène Brasseur (20 ans - n° 36)

> 24 capes

Club actuel: Gand

Avis de notre consultante : "Hélène, c'est un aspirateur. Elle est toujours bien placée. Elle est la reine de la récupération de balle. Avec elle, l'adversaire ne passe pas. Elle est courageuse aussi car elle n'a pas peur de prendre une balle. Elle prend beaucoup de coups, mais elle se relève toujours. Elle récupère 1 000 balles par match."

Lien Hillewaert (24 ans - n°26)

> 104 capes

Club actuel: Braxgata

Avis de notre consultante : "Elle ressemble à Emma. Elle est très stable. Son jeu est simple et efficace. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle fait le job. Elle prend toujours les bonnes décisions sans forcer ou prendre trop de risque."

Lucie Breyne (21 ans - n° 31)

> 26 capes

Club actuel: Watducks

Avis de notre consultante : "Elle possède un flick d'une grande qualité. Elle a tellement progressé qu'elle a été reprise. Elle joue avec ses qualités et est bien dans son rôle."

Pauline Leclef (27 ans - n° 25)

> 114 capes

Club actuel: Herakles

Avis de notre consultante : "Elle revient super bien malgré sa blessure. Elle est percutante dans ses actions à gauche. Elle est plus technique que rapide. Elle a une bonne base pour effacer l'adversaire. Son jeu est intelligent. Elle cherche les passes en un temps."

Michelle Struijk (23 ans - n° 17)

> 87 capes

Club actuel: Antwerp

Avis de notre consultante : "Michelle est l'une des grosses révélations. Elle est la meilleure dans la lecture de jeu, une véritable métronome. Quand Nelen arrêtera, elle la remplacera. Elle accélère. Elle sait ce qu'elle fera de la balle avant de la toucher. Elle sait quand elle doit jouer de manière verticale ou horizontale."

Barbara Nelen (30 ans - n° 19)

> 284 capes

Club actuel: Gand

Avis de notre consultante : "Elle possède le jeu le plus classe et élégant. Elle a une faculté pour traverser les lignes sans dribbler. Elle élimine son adversaire grâce à son placement et ses feintes de corps. Elle casse les lignes avec sa vitesse."

Judith Vandermeiren (27 ans - n° 7)

> 195 capes

Club actuel: Braxgata

Avis de notre consultante : "Judith est une fille qu'on oublie trop souvent de citer par rapport à son apport. Elle est positionnée derrière un milieu flamboyant. Elle a une solide défense et une grosse puissance. Joueuse constante, elle est une leader sur le terrain. Elle dit ce qu'il faut pendant les matchs."

Charlotte Englebert (21 ans - n° 6)

> 32 capes

Club actuel: Braxgata

Avis de notre consultante : "Elle est super rapide. Une très belle révélation. Sa vitesse et la lourdeur de ses frappes en font une joueuse moderne. Lotte est la nouvelle star de cette équipe. Elle est capable d'effacer trois joueuses et de tirer en pleine lucarne. Son jeu donne de l'énergie à toutes les filles. Ce profil est rare car elle peut faire la différence toute seule."

Justine Rasir (20 ans - n° 3)

> 29 capes

Club actuel: Racing

Avis de notre consultante : "Elle apporte sa rapidité sur son flanc. Elle est bien montée en puissance. Elle a mis deux beaux buts à Londres. Elle n'a pas peur de balancer des tirs vers le cercle."

France De Mot (20 ans - n° 37)

> 18 capes

Club actuel: Racing

Avis de notre consultante : "Son press est d'une grande qualité. Elle n'a pas peur de la balle. Elle joue tête par terre et mains sur le sol. Elle dévie facilement dans le cercle et provoque beaucoup de pc."

Ambre Ballenghien (21 ans - n° 30)

> 57 capes

Club actuel: Gand

Avis de notre consultante : "Elle est capable de transformer une action anodine en phase dangereuse. Elle doit jouer dans le cercle, car c'est là qu'elle est la meilleure. Elle a encore une marge de progression. C'est vraiment une fille qui aime jouer dans les petits espaces."

Alix Gerniers (29 ans - n° 13)

> 231 capes

Club actuel: Gand

Avis de notre consultante : "Comme Englebert, elle est capable de réaliser des actions de malade. Elle possède la meilleure élimination du monde. Sur son premier dribble, elle ne perd jamais la balle. En "give and go", elle est efficace. Elle a trouvé une bonne balance entre ses dribbles et ses passes."

Louise Versavel (27 ans - n° 10)

> 213 capes

Club actuel: Braxgata

Avis de notre consultante : "Son sleep est de qualité. Elle est intéressante pour sa grande expérience. Elle est moins visible, mais si le match est tendu, elle fera la différence. Elle est une grande première sorteuse."

Alexia ‘T Serstevens (22 ans - n° 33)

> 32 capes

Club actuel: Watducks

Avis de notre consultante : "Elle travaille dans l'ombre comme une dingue. Cette fille a un excellent physique qui lui permet de presser tout le temps. Elle revient super bien. Elle a été sur la touche durant un an à cause d'une déchirure des ligaments croisés. Quand elle est revenue, elle s'est cassée la main. C'est une battante. Cette fille est une boule d'énergie."