Que penser des trois lignes des Red Panthers ? "Hélène Brasseur, notre petit aspirateur"

Pauline Leclef a pris le temps de jeter un dernier regard sur la phase de poules avant de monter dans l'avion pour Amsterdam. "Je garde un goût de trop peu car cette première place était à notre portée", résume la milieu qui vient de signer à l'Herakles.

Mais, le sentiment global reste très positif. Les Red Panthers ont dominé assez nettement l'Afrique du Sud qui a été plus coriace que prévu et le Japon qui reste une valeur stable. "Nous étions déçues en sortant de notre match contre l'Afrique du Sud, mais notre prestation n'était pas mauvaise. Face à l'Australie, nous avons huit pc et beaucoup de tirs. La déception était encore plus grande en visionnant les vidéos. Nous avons clairement dominé la troisième nation mondiale, mais nous perdons 2-0. Nous évoluons dans le bon sens. Contre le Japon, nous avons d'abord digéré la déception en moins de 20 heures. Notre énergie était bonne."

Un gros cap

À l'heure des conclusions de la phase de poules, il ne sert à rien d'évoquer leur physique. Ces Reds sont endurantes et puissantes. Elles ne dépendent plus des limites de leur corps. Mentalement, elles ont aussi franchi un gros cap. "Je prends le match de l'Australie en exemple. Avant, nous nous serions cachées ou nous aurions fait des trucs bizarres. Ici, nous avons gardé notre plan de jeu en attaquant un maximum. Je suis fière de notre gestion mentale."

Si le noyau est plus homogène que jamais, les trois lignes n’ont pas laissé la même impression sur le terrain.

Le duo de gardiennes a été très peu sollicité. "Nous avons bien réussi à garder la balle en dehors du cercle. Nous concédons peu de pc. Finalement, elles n'ont pas eu tellement de boulot par rapport à avant."

La défense, grâce à Hélène Brasseur, a été encore plus solide qu'en Pro League. C'est la belle surprise du tournoi. "C'est clean. Au milieu, nous évoluons avec beaucoup de confiance", poursuit Leclef. "Nous savons que nous pouvons tenter un dribble car Emma, Lien, Hélène, Stef et Lucie seront là pour bloquer la balle si besoin. Hélène, c'est notre petit aspirateur. Je ne sais pas comment elle fait pour tout stopper. Je m'attendais à ce niveau de la part de notre défense."

Objectif no 3 mondiales

Le milieu a été fidèle à sa réputation avec une capacité à récupérer beaucoup de balles. Les Struijk, Nelen, Leclef et autres Englebert étaient très attendues. Elles n'ont pas déçu. "Nous sommes toujours de bonne volonté. Dans les moments plus difficiles en match, nous devons encore gommer quelques petites erreurs. Certaines tenteront le dribble de trop, d'autres se cacheront un peu plus. Nous avons toutes beaucoup grandi."

L'attaque a bossé, mais peine à être constante. Elles laissent une grande énergie sur le terrain. Elles touchent plus de balles qu'avant. Mais, elles ne sont pas assez lucides et efficaces dans le cercle. Leur placement est aussi perfectible. Trop de centres n'aboutissent pas, car elles sont derrière leur adversaire. "C'est notre ligne la plus jeune", poursuit Leclef. "Quand j'avais 16 ans, on m'a mis en attaque des Panthers. Le rôle n'est pas simple. Je vois surtout des filles qui lisent très bien le jeu. Elles comprennent vite. Elles bougent beaucoup. Leur potentiel est énorme, mais il faut leur laisser un peu de temps."

Reste l'indigeste pc. Cette phase qui fait passer Stéphanie Vanden Borre de zéro contre l'Australie à héroïne contre le Japon. "Je fais totalement confiance à Raoul (Ehren). Il estime que notre meilleure chance, c'est le sleep direct. Nous avons Louise et Ambre qui sont aussi de bonnes sleepeuses. Si nous montrons trop de phases, elles seront moins efficaces."

Au vu des trois matchs, les Red Panthers ont confirmé que leur nouveau ranking n'était pas qu'une conséquence de la Pro League. Ces Panthers valent cette cinquième place. "Nous sommes là où nous devons être en ce moment. Dans les années à venir, nous bosserons pour figurer à la troisième place mondiale. À ce jour, les Pays-Bas et l'Argentine sont un cran au-dessus."