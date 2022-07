Sophie Dykmans (Red Panthers) : "Après un match, je suis vidée"

Les Red Panthers ne sont pas les seules à avoir migré vers le nord. Leurs parents ont suivi le mouvement.

Dans les tribunes du magnifique Estadio Olímpico de Terrassa, les parents des Red Panthers ne sont pas passés inaperçus. Plus de 95 % d'entre eux ont fait le déplacement. "Une évidence", commence la Gentille Organisatrice, Sophie Dykmans (maman de Pauline Leclef).

Même les parents des réservistes Tiphaine Duquesne et Abi Raye sont présents à Terrassa. Emma Puvrez bénéficie d’un soutien XXL avec une dizaine de proches.

Ce groupe de soutien est né sous l'impulsion de Guy Coppey, le papa d'Erika. Il a transmis le relais à Pierre-Emmanuel Fobe (Aline) qui, à son tour, a remis les clefs à Sophie Dykmans. "J'aime rassembler et organiser", confie celle qui est à la barre depuis 2017.

Ces dernières années, le Covid avait compliqué les réunions dans le stade. Barcelone a tourné cette page. "Je me suis contentée de donner des instructions pour que nous soyons regroupés dans le stade. Je veux que nous formions une tache rouge que les Red Panthers voient avant leur match."

Si certains parents logent au même hôtel, c'est avant tout un hasard. Certaines familles nombreuses privilégient les Airbnb. D'autres travaillent une partie de la journée et cherchent le calme. Chacun a ses habitudes, ses besoins et son budget. En revanche, ils se sont fixé au moins deux rendez-vous : la visite à vélo de Barcelone et un souper près du port lundi soir. "Nous avons créé une réelle amitié entre nous. On se voit tout le temps", raconte encore Sophie Dykmans qui regrette que la Coupe du monde se partage entre Amsterdam et Terrassa. "Nous avions nos certitudes jusqu'à mercredi soir."

Présents mais pas envahissants

Si les parents ne cherchent pas à entrer en contact avec l'entraîneur Raoul Ehren, ils discutent plus facilement avec la manager Muriel Peché. C'est avec elle qu'ils discutent des temps en famille durant le tournoi. "Il est préférable que nous ne parlions pas trop avec Raoul. Nous le respectons, mais nous devons rester dans notre rôle de parents."

Des parents très présents mais pas envahissants. "Nous les avons vues quelques minutes après leur premier match, mais les gardes de sécurité les faisaient déjà sortir du terrain. Nous les avons vues à nouveau à la fin de la phase de poules au bord du terrain. Nous n'avons pas de contacts physiques car le coach veut les garder à 100 % dans le tournoi. Alors, on s'envoie des WhatsApp."

Presque toutes les Red Panthers cherchent leurs parents du regard durant l'échauffement. Pauline Leclef aussi. "Elle sait qu'elle doit regarder là où elle entend la vuvuzela. C'est son papa. Il n'a pas pu la prendre à Barcelone. Il est si déçu. Le papa d'Alix Gerniers prend un grand drapeau belge avec le logo des Panthers. Il veut absolument que ce drapeau soit là à tous les matchs. Nous ne l'avions pas à Changhzou lors du match qualificatif pour les Jeux de Tokyo."

Certains parents étaient en Chine lors de ce jour si sombre. "Nous n'avions pas de mots. Tout s'est écroulé à trois minutes de la fin. Je n'avais jamais vu ma fille dans cet état. Je l'ai juste prise dans mes bras. En silence. Beaucoup de larmes ont coulé. Ma fille a même acheté un chien en revenant en Belgique."

Tel est le rôle des parents : être là. Dans les bons et les moins bons moments. "Nous avons l'habitude de passer par toutes les émotions. Le jour de l'annonce de la sélection n'est jamais agréable. Nous sommes unis et à l'écoute des parents déçus. Un jour de défaite est compliqué aussi. Si elles sont menées dans un match, les nerfs sont soumis à une forte pression. Après une rencontre, je suis vidée", poursuit cette maman qui a joué durant cinq ans avec les ladies de l'Herakles. "La plupart du temps, nous ressentons une grande fierté et beaucoup de bonheur. Comme maman, tu vis un rollercoaster d'émotions. Tout est décuplé."

Elle a assisté avec plaisir à l'évolution du jeu de l'équipe nationale. "Elles ont vraiment beaucoup progressé. Elles combinent si bien. Je ne vois plus de maillon faible dans ce groupe qui joue à fond."

Quant à savoir ce que les parents ont pensé du stade vide, Sophie Dykmans nuance. "Nous étions là avec le groupe des Old Panthers qui jouent un tournoi à Barcelone. Le premier week-end, nous étions restés pour voir l'Espagne qui affrontait l'Argentine. Je peux vous dire que le stade était plein. Les 6 600 fans donnaient l'impression que nous étions en Argentine. C'est dommage que les Belges n'aient pas encore droit à un stade comble."

Un jour viendra…