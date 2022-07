Coupe du monde féminine de hockey : la défense des Panthers sera notre meilleure arme mardi

Face au Chilil, le duo de gardiennes D’Hooghe-Sotgiu n’a pas été fort sollicité à l’exception d’un arrêt du gant de Sotgiu et d’une série de 5 pc lors du dernier quart de D’Hooghe. La tendance se confirme. Face à des nations en dehors du top 10 (Afrique du Sud, Japon et Chili), la défense belge verrouille au point de limiter à sa plus simple expression les pénétrations dans le cercle. Zéro pc concédé face à… l’Australie. À peine un contre le Japon.

L’arrière-garde belge fait partie des meilleures du monde. Les profils se complètent très bien. Puvrez-Hillewaert empêchent beaucoup de centres. Brasseur stoppe absolument tout. Elle a d’ailleurs offert une séance iconique face à l’Australie en plongeant pour dévier un tir qui a fait voler son stick. Vanden Borre, c’est la classe mondiale. Breyne progresse vite aussi.

"L'équipe joue de mieux en mieux au fil des années", analyse Elena Sotgiu. "Nous, les gardiennes, nous touchons de moins en moins de balle. Par match, nous devons quand même intervenir à quelques reprises. L'équipe ne lâche rien. Après la déception australienne, nous avons réagi contre le Japon. Face au Chili, on n'a rien cédé. Tous les matchs de cross-over sont très fermés. On a mis cinq buts sans en encaisser un seul. La performance est belle."

Elle est d’autant plus belle que l’équipe a montré un visage offensif grâce à deux pc signés Vanden Borre, une déviation de Rasir sur un centre de Versavel, un exploit individuel d’Englebert et une déviation d’Englebert sur une phase de pc.

"Nous étions à l'aise dans la rencontre", raconte Charlotte Englebert qui a inscrit quatre buts lors de cette Coupe du monde.

Si les Belges ont quadrillé le terrain de manière spectaculaire, il leur reste encore des zones d’ombre. Sur les cinq buts, seul celui de Rasir est le fruit d’une action collective. Les attaquantes belges restent discrètes dans le cercle. Elles peinent à se démarquer.

"Nous ne sommes pas encore au niveau que nous voulons atteindre. Malgré le 5-0, nous ne sommes pas satisfaites. Il reste des détails à revoir comme la trajectoire pour remonter le terrain. Le principe de notre jeu est acquis, mais il faut encore répéter certains détails pour le rendre encore plus efficace. Face au Chili, nous nous sommes bien amusées. J’étais convaincue que notre défense n’encaisserait pas le moindre but. On voit encore deux ou trois craquages. Le souci vient plutôt de la zone offensive. Nous devons prendre nos chances avec plus d’efficacité. Le but de Rasir sur un centre de Versavel est remarquable car il résume tout ce qu’on s’était dit aux meetings."