Les Red Panthers y croient avant d’affronter les Pays-Bas: “Nous avons le potentiel pour les battre”

Le derby tant attendu arrive trop tôt pour les Red Panthers qui auraient préféré croiser la route des Pays-Bas ce week-end à Terrassa. Le Clasico des plats pays a toujours tourné à l’avantage des ogresses oranje, mais l’écart se réduit depuis quelques années. Le temps des raclées est terminé même si les Belges n’ont jamais battu leurs voisines du nord dans un grand tournoi.

"Il y a quatre ou cinq ans, je me serais contentée de m'amuser un maximum sur le terrain. Nous avions plutôt peur. Nous prenions des raclées. La victoire n'était pas l'objectif", se souvient la sage Judith Vandermeiren.

En 2022, le contexte a changé. Les Belges ont pris un volume de jeu qui leur permet d'espérer une issue favorable. "Là, je suis certaine de monter sur le terrain pour jouer la victoire. Dans mon équipe, j'ai des joueuses qui ont les mêmes qualités que celles de notre adversaire. Les Pays-Bas le savent aussi. Je n'ai jamais cru que je dirais un jour que la Belgique a le potentiel pour battre les Pays-Bas."

Tel est l'état d'esprit des Red Panthers qui ont multiplié les meetings lundi afin de parfaire leur connaissance des Néerlandaises. "Nous essayerons de marquer. Il faudra d'abord bien défendre, mais nous ne resterons clairement pas dans notre moitié de terrain à reculer. Nous avons montré que nous pouvions être offensives."

Par le passé, les Reds se donnaient 1 % de chance de battre les Pays-Bas, ce qui n'est jamais arrivé en match officiel. Aujourd'hui, le pourcentage grimpe à 40 %. "Donner un pourcentage reste relatif, mais nous avons la certitude que nous devrons sortir le match parfait pour espérer nous qualifier pour les demi-finales. Une petite erreur en sortie de défense ou dans le milieu se paiera cher. Les attaquantes n'auront pas mille occasions. Elles devront être efficaces. La concentration sera maximale. Si le score n'évolue pas en première mi-temps, nous pourrons commencer à les faire douter."

L'inquiétude vient de l'attaque des Red Panthers qui n'est pas efficace depuis le début du tournoi. "Je vois cinq ou six filles qui ont plus ou moins 50 caps. Je suis certaine qu'elles vont créer du danger et jouer sans le moindre complexe."

Judith Vandermeiren est plus prudente que les jeunes quand elle évoque les Pays-Bas. "Je vois nos progrès, mais je sais aussi que les Pays-Bas ont un noyau si large qu'elles peuvent intégrer de nouvelles joueuses sans diminuer leur niveau de jeu. En interview, je lis que nos jeunes osent plus se mouiller. C'est une bonne chose. Je reste plus réaliste. Cela n'enlève rien à la confiance extrêmement forte que j'ai dans l'équipe. J'y crois à 100 %."

La présence de Raoul Ehren la rassure. "S'il y a un coach capable de trouver les faiblesses dans le jeu néerlandais, c'est lui. Il a ajusté notre tactique. Il connaît celle de l'adversaire. Nous monterons sur le terrain avec une grande confiance."

Et une grande envie de signer un premier très grand exploit en Coupe du monde.

Le derby des quarts oppose le pays d'adoption au pays natal de Raoul Ehren. L'ancien entraîneur de Den Bosch, qui est le pourvoyeur de l'équipe nationale néerlandaise, a trouvé en Belgique son premier grand défi international. Depuis 18 mois, il a mené les Red Panthers dans une autre dimension. Il jette toujours un œil sur la Hoofdklasse et les équipes nationales des Pays-Bas. "Je les connais toutes. Mais elles me connaissent aussi. Je ne sais donc pas si c'est un avantage ou un inconvénient", analyse Raoul Ehren, qui ne manque pas d'ambition pour ses Reds.

Il connaît la trajectoire des Red Lions. Il veut la même pour ses filles. "Mais il faut que ce soit un peu plus rapide. Nous pouvons gagner contre n'importe qui. Seuls les Pays-Bas sont au-dessus du lot."

