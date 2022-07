Coupe du monde féminine de hockey: respect, mesdames les Panthers

Les Red Panthers ont pris un cours de néerlandais durant… 15 minutes. Soit le temps de laisser passer la tornade oranje. Tétanisées par l’enjeu et la pression des 10 000 spectateurs, les Belges n’ont pas existé. Le pire était à craindre. Il n’est pas venu. Ce quart de finale a tenu toutes ses promesses. Les Belges ont fait plus que résister face aux championnes olympiques. Certes, le fossé existe toujours entre elles et les numbers one, mais elles ont effectivement réduit l’écart. Il leur manquait encore un grand match dans un grand tournoi face à une très grande nation. Elles le tiennent. Il servira de référence. Une sorte d’acte fondateur.

Les enseignements de cette courte défaite serviront à préparer les prochains défis. Ce groupe ne manque pas de talent et d’envie. Red Panthers, gardez cette ambition et cette forme d’arrogance nouvelle. Elle vous va si bien. Sur cette Coupe du monde, les protégées de Raoul Ehren ont propulsé le hockey féminin belge dans une nouvelle ère. Il était précoce de parler de médaille, mais l’espoir d’un avenir radieux est réel. Il leur faudra encore quelques années pour arriver au sommet de leur art. Utilisez la Pro League pour débarquer sur l’Euro l’été prochain avec l’objectif de finir juste derrière les Pays-Bas… ou juste devant.

Sur ce Mondial, il a manqué à ces Panthers un brin de réussite lors de leur match de poule contre l’Australie. C’est ce jour-là qu’elles ont gâché leur chance de top 4. Battre l’Afrique du Sud, le Japon et le Chili fait partie des minima pour elles. Leur prestation contre les Pays-Bas au Wagener Stadium inspire le plus grand respect.