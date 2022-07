De la grande distinction à l'échec: le bilan des Red Panthers après la Coupe du monde

Cinq matchs, trois victoires, 13 buts marqués et 47 pc provoqués. La Coupe du monde des Red Panthers ne se résume pas qu’en quelques chiffres. Remise des bulletins pour un groupe qui a réussi son tournoi.

Grande distinction:

Brasseur et Vanden Borre

La défense a été le roc sur lequel l’édifice Panthers a pu se construire. De l’Afrique du Sud aux Pays-Bas, la défense a fait preuve d’une remarquable constance à l’exception de 120 secondes contre l’Australie. Vanden Borre a assumé son rôle de patronne. Ses relances sont diaboliques. En flick, en jeu court ou long, elle a toujours trouvé la bonne option. Elle défend très bien aussi. La joueuse de Gand ajoute même un pc dont l’efficacité est… variable. Elle a pu se mettre autant en valeur parce qu’Hélène Brasseur a été exceptionnelle. La jeune pépite est déjà une valeur sûre. Son plongeon pour empêcher un tir australien résume ce personnage à l’allure chétive mais au mental de ‘super warrior’. Avec Madame Brasseur, la balle ne passe pas. En plus, elle ajoute un sens du placement inné.

L’arrogance bien placée

Les Panthers ont osé afficher leur caractère dans les médias avec une forme d’arrogance nouvelle qui est rafraîchissante. Cette équipe a bossé suffisamment dur pour avoir des ambitions. Et les petites jeunes ont bousculé les codes. Cela leur va si bien.

Distinction

Le juste… milieu

Le milieu était réputé pour être la ligne la plus forte du noyau avant le Mondial. Il a été à la hauteur des espérances. Rayonnante, Nelen reste une source d’inspiration pour les plus jeunes. Elle a été bien épaulée par la leader du milieu : Michelle Struijk. Là où Raoul Ehren a été malin, c’est qu’il a utilisé chaque fille du milieu en fonction de son potentiel et de sa personnalité. Vandermeiren se montre moins, mais elle est très précieuse.

Englebert, la petite jeune qui a tout d’une grande

Chapeau Madame Englebert. Jeune et authentique, Charlotte Englebert, c’est une leader sur le terrain. Elle est imprévisible et explosive… à la Wegnez. Et elle a d’autant plus de mérite qu’elle a été catapultée à l’avant juste avant le Mondial. D’ailleurs, son poste est hybride et se situe entre l’attaque et le milieu. Son meilleur rôle ? Récupérer et partir en contre. Son but face au Chili est un beau résumé de son potentiel : vive, explosive et puissante.

Satisfaction

Le pc offensif et défensif

Les statistiques sur pc sont monstrueuses. La Belgique a provoqué 47 pc, ce qui est énorme ! Mais on retient que les huit pc face à l’Australie ne sont pas rentrés. C’est ce jour-là que le noyau en avait le plus besoin. Au niveau du pc défensif, les Reds ont été encore plus impressionnantes avec seulement neuf pc concédés et encore cinq dans une même phase contre le Chili. Ce chiffre en dit long sur la capacité des Reds de garder la balle en dehors du cercle. Sur l’ensemble du tournoi, seule l’Afrique du Sud a trouvé la faille sur notre pc défensif.

Sotgiu - D’Hooghe, mission accomplie

Le système de rotation par quart-temps a longtemps été observé comme un aveu de faiblesse. Sur ce Mondial, les gardiennes ont été peu sollicitées. Elles ont sorti quelques balles chaudes. Malheureusement, Sotgiu prend les deux buts australiens sur des rebonds. D’Hooghe commet l’erreur sur la demi-occasion de Moes en quart de finale.

Recalé

L’attaque trop invisible

La grande déception de ce tournoi vient de la jeune ligne offensive. Le trio Ballenghien - De Mot -’t Serstevens n’a pas évolué au niveau de la Pro League. Si elles n’ont pas ménagé leurs efforts, elles ont été peu visibles dans le cercle. Souvent, elles se cachaient derrière leur adversaire. D’ailleurs, l’ensemble des buts belges sont le fruit soit d’un exploit individuel à la Englebert soit d’un pc. Contrairement aux années précédentes, les attaquantes belges ont été alimentées en balles. Elles semblaient trop souvent en panne d’idées.

Les deux erreurs fatales

La perfection n’est pas de ce monde, mais les Panthers ont payé très cher deux erreurs. Si Lucie Breyne avait été devant Hayes à la 39e minute, la face du match contre l’Australie en eut peut-être été changée. Face aux Pays-Bas, Aisling D’Hooghe avait l’expérience pour fermer totalement l’angle sur la percée de Moes.