Euro de hockey U21 masculin : Les Young Red Lions collectifs et efficaces, comme on les aime !

"Tous nos objectifs sont atteints, déclare Jérémy Wilbers à la sortie du terrain, Nous devions absolument emporter les trois points, c'est chose faite, mais en plus nous devions accumuler assez de buts afin d'être certains de passer devant l'Angleterre." En effet, les Belges n'avaient pas leur avenir entièrement dans leur main, et le match Espagne - Angleterre qui se déroulait en même temps à quelques mètres de là était suivi par le staff des Belges.

Une pluie de goals en première mi-temps, dont un triplé de Guillaume Hellin, et puis plus grand-chose en seconde partie de jeu. "Oui, on peut certainement mettre ça sur une sorte de relâchement, nous savions que l'Espagne menait, et que notre place était assurée avec nos 5 buts, c'est sans doute cela." On a pu voir évoluer une équipe bien plus collective que lors des rencontres face à l'Angleterre et à l'Espagne. Opposé à une équipe plus faible, le groupe a pu véritablement évoluer ensemble et distribuer le jeu durant toute la rencontre.

Un autre objectif, pour les deux gardiens cette fois, était de garder les cages vierges : "La clean sheet fait aussi du bien, surtout que nos deux gardiens se partagent les matchs en alternant à chaque quart-temps. C'est un système particulier mais qui fonctionne bien, la preuve aujourd'hui", complète le capitaine.

Direction les demi-finales, et l'Allemagne. "C'est une équipe que nous n'avons pas affrontée depuis plus d'un an, mais on les connaît bien. Il faudra particulièrement faire attention à remporter chacun de nos duels", conclut Wilbers. L'Espagne conserve sa première place dans la poule A grâce à sa victoire 4-2 face à l'Angleterre. Un autre point qui sera également à améliorer est l'efficience sur les phases de pc, il y a trop peu de concrétisations pour les Belges dans ce tournoi.

Du côté de la poule B, l’Allemagne finit en première position et affrontera les Belges vendredi 29 juillet à 16 h 45. Cette rencontre sera précédée de l’autre demi-finale opposant les Espagnols aux Néerlandais, à 14 h 30. La France finissant 3e et l’Autriche dernière du groupe.

Belgique : De Gratie ; Geers, Joye, Raemdonck, Hainaut ; Wilbers, Van Dessel, Biekens ; Van Damme, Luyten, Crols puis Putters, Foubert, de Backer, Hellin, Depelsenaire, Delavignette, Feldheim.

Écosse : Taylor ; McAllister, McFadden, Croll R., Hughson ; Douglas, Tweedie, Moran ; Smith, Robb, Heigh, puis Stephen, Croll J., Caughey, Wilson, Lochrin, Jones, Saxby.

Arbitres : Sandra Adell (Esp) et Jake Charles (Ang).

Cartes vertes : 28e Hellin, 39e Delavignette.

Les buts : 2e Crols (1-0), 6e Hellin (2-0), 14e Crols (3-0), 19e Hellin (4-0), 26e Hellin (5-0), 53e Depelsenaire (6-0).