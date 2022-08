Accueil Sports Hockey Bilan d’un tournoi presque parfait pour les Young Red Panthers Il n’a manqué qu’un shoot out aux Young Red Panthers pour être championnes d’Europe. Vandiest Ethel

La médaille n'est pas en or, mais cette génération l'est. Comme l'expliquait, à notre micro, Charlotte Englebert, capitaine des Young Red Panthers, meilleure buteuse et élue meilleure joueuse de tournoi : "C'est certain qu'il y a encore un peu de douleur d'avoir échoué si proche de la plus...