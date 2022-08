Marc Coudron, l’ancien président de l’Association Royale Belge de Hockey, a annoncé sa candidature à la présidence de la FIH

Le 20 juillet dernier le Board de la FIH avait officiellement accepté la démission de son président, l’Indien Dr Narinder Dhruv Batra. Les statuts de la FIH stipulent que des élections anticipées doivent être tenues au plus vite pour élire un président qui terminerait le mandat entamé – dans ce cas-ci jusque 2024.

Ces élections anticipées se tiendront le 5 novembre prochain lors du prochain congrès de la FIH.Après mûres réflexions Marc Coudron a décidé de se porter candidat à ces élections. Il en a informé l'Organe d'Administration de l'Association Royale Belge de Hockey, qui soutient cette candidature avec enthousiasme et qui la présentera, en accord avec les statuts de la FIH, aux organes compétents de celle-ci.Marc Coudron a dit à ce sujet : "Après 16 années de présidence de la Fédération belge, j'avais indiqué vouloir continuer à m'engager avec beaucoup de passion et d'envie pour le développement du hockey, mais au niveau international cette fois-ci. Lors des élections précédentes en 2021, cela s'est joué à moins d'1% d'écart. Vu les développements récents, j'ai ressenti en moi remonter cette passion et cette envie de m'engager. En accord avec ma famille, j'ai dès lors décidé de me présenter comme candidat à ces nouvelles élections. J'espère ainsi pouvoir participer au développement de notre sport au niveau mondial, en ayant toujours à l'esprit les valeurs de respect, d'intégrité, de fair-play, d'esprit d'équipe, de durabilité et d'inclusion !"