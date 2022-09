Le pc du Dragons a tout changé : revivez les meilleurs moments face à La Gantoise en vidéo

Le Dragons a remporté le premier sommet de ce championnat face à Gand en utilisant une arme létale : l’efficacité de son pc. Deux des trois tentatives du Dragons ont terminé au fond des filets de Santiago. En face, la Gantoise n’a pas connu la même réussite. Le début de match était équilibré. Ensuite, le Dragons a dominé le second quart et a été récompensé par un but du jeune Crols. En seconde mi-temps, la physionomie de la rencontre changeait. Gand multipliait les entrées de cercle.

Méritoirement, Gand égalisait via Goyet. Alors qu'il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer dans le troisième quart, Della Torre transformait un pc. Tout était à refaire pour les visités, qui poussaient tant et plus dans le dernier quart. Peine perdue, c'était même le Dragons qui enfonçait le clou. Simon Gougnard savourait ce succès. "Nous avons bien entamé la rencontre, mais ensuite cela a été plus compliqué. Heureusement, nous avons pu compter sur un bon pc offensif et Loïc (Van Doren) a été très bon."

Craig Fulton, l'entraîneur du Dragons, expliquait sa contribution. "Le noyau est sensiblement le même que l'an dernier. J'ai surtout insisté sur la structure, je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui."

Gantoise : Santiago ; Desgouillons, Madeley, M. Deplus, M. Clement ; Murray, Kina, Goyet ; T. Clément, Tynevez, Duvekot ; puis Hellin, Esquelin, T. Deplus, Masson.

Dragons : Van Doren ; T. Luyten, Della Torre, Harte, Geers ; Denayer, Rubens, Gougnard ; Govers, Martinez, Raes ; puis Vanderkeilen, Putters, Foubert, Crols, M. Luyten.

Arbitres : MM. T. Hennes et M. Pontus.

Cartes vertes : 25e Rubens, 65e Della Torre.

Les buts : 31e Crols (0-1), 47e Goyet sur pc (1-1), 52e Della Torre sur pc (1-2), 66e Harte sur pc (1-3).

Penalty corner : Gantoise : (1/5) et Dragons (2/3).