Les promus largués tout comme l'Herakles: cartons du Racing, du Léopold et de l'Orée

Division Honneur messieurs, 1re journée

Jean Willems est face à un grand chantier au Watducks

Watducks – Braxgata 2-4

Watducks : Vandenbroucke ; Van Marcke, Charlet, Dumont ; Wilbers, Van Oost, de Paeuw, Sidler ; Willems, Ghislain, Rogeau ; puis Depelsenaire, Dykmans, De Backer, van de Kerckhoh, Petit

Braxgata : Walter ; Loots, Luypaert, van Cleynenbreugel, Van Steerteghem ; A. Van Biesen, Walsh, T. Biekens ; De Winter, Walker, Onana ; puis van Bavel, Adriaensen, Van Straaten, O. Biekens

Arbitres : Mlle C. Martin-Schmetts et M. T. Dagnelie

Cartes vertes : 8e van Bavel, 23e Onana, 50e De Backer, 67e Ghislain

Carte jaune : 42e De Backer

Les buts 8e Onana (0-1), 18e Dykmans sur pc (1-1), 29e Sidler (2-1), 31e Luypaert sur pc (2-2), 50e Walker (2-3), 56e Luypaert sur pc (2-4)

Penalty corner Watducks (1/6) et Braxgata (2/2)

Le Braxgata se déplaçait à Waterloo sans trois blessés de premier choix : Rossi, Mazzili et Clément. Dès les premières minutes, le Watducks prenait les commandes. A la 5e, Van Oost était génial en bord de cercle. La déviation de Dykmans était repoussé par Walter. A la 8e minute, la tribune s’enflammait sur la première accélération du chouchou de Paeuw qui remontait le terrain en slalomant et même en armant un tir cadré. Au passage, van Bavel voyait vert. Le Brax était pourtant le premier à marquer via un centre dévié au 2e poteau et via la transversale par le Red Lion Onana. Le Watducks répondait en fin de premier quart par un premier pc provoqué par Ghislain et converti par Dykmans. Charlet n’était pas sur le terrain. Le sleep de Dykmans léchait le poteau côté stick de Walter.

Le Watducks redémarrait le 2e quart par un 2e pc. Charlet était bien présent sur le terrain cette fois. Sur le re pc, Charlet cherchait la déviation du donneur Dumont. La balle filait à côté. Vandenbroucke a été solide pour écarter une balle en sortant en bord de cercle puis un tir en pleine lucarne. Ghislain envoyait un pain en pleine lucarne. Watler était sur la trajectoire, mais il ne pouvait éviter le pc car la balle arrivait dangereusement sur Willems. Sur le 5e pc, le sleep de Charlet étiat stoppé fautivement sur la ligne selon mademoiselle Martn-Schmetts. Willems touchait le poteau sur stroke. Le Watducks était bien dans son match et prenait l’avantage à la 29e minute via une déviation de Sidler. Le Braxgata obtenait un pc pour un flick dangereux de Dumont dans le cercle à la 31e minute. Le sleep de Luypaert était sans pitié (2-2). Le Watducks jouait trop l’exploit individuel.

Grâce à un flick de Luypaert, Tobias Biekens cadrait un gros tir en pleine lucarne. Vandenbroucke stoppait. Le Watducks peinait à être dangereux. Van Bavel manquait une passe facile dans le cercle. Le Brax s’installait de mieux en mieux dans le match. La carte jaune de De Backer n’aidait pas les Brabançons dans le 3e quart. Sur un flick de Van Oost, Wilbers était proche du deuxième but. Walter était vigilant. Vandenbroucke se couchait devant Van Straaten, seul au 2e poteau. De Backer était à peine remonté qu’il prenait une carte verte car il n’était pas à 5 mètres. Le Brax profitait de la désorganisation pour envoyer une balle déviée par Walker (2-3). Deux secondes avant la fin du 3e quart, Dumont allait chercher le 6e pc du Watducks. Le Brax était solide sur la phase bien jouée par Charlet and co.

Le dernier quart reprenait avec le 7e pc du Watducks qui était annulé. Celui du Brax à la 56e minute était bien réel. Luypaert était parfait sur la phase (2-4). La passe en retrait dans le cercle de de Paeuw n’était pas déviée. Le ton montait à la 61e minute sur un contact rugueux entre les Français Van Straaten et Charlet. Le Wat cherchait à mettre le Brax sous pression, mais Walter regardait la balle à distance sauf sur ce tir de Sidler. Monsieur Dagnelie ne voyait pas un pc pour le Wat. Le Brax partait en contre, mais Vandenbroucke en tête de cercle chipait la balle à Walker. Un vrai shoot out. Si le Watducks dominait la fin de match, le Brax a contrôlé sans souci pour filer vers sa première victoire de la saison. Un succès amplement mérité.

L’Orée brillante d’efficacité

Herakles - Orée 2-7





Herakles: Timmermans; Verdussen, Cicileo, Donck, Nepote; De Kerpel, Muir, Van Dessel; Thomas, Igau, Keusters puis Vloeberghs, de Borrenkens, Delaisse, Struyf, Mondo

Orée: Thieffry; Raemonck, Stockbroekx, Willems; Thiéry, Dohmen, Simar; Plennevaux, Domene, Masso, Branicki puis Willocx, Beckers, Curty, Gencarelli, Langer

Arbitres : MM. T. Bigaré et S. Michielsen

Cartes vertes : 4e Nepote, 15e Igau, 18e Gencarelli, 23e Stockbroeckx,

Cartes jaunes : 25e Nepote, 69e Keusters, 69e Thiery

Les buts : 5e Domene sur pc (0-1), 7e Langer (0-2), 16e Simar (0-3), 17e Plennevaux (0-4), 42e Simar (0-5), 51e Igau (1-5), 59e Plennevaux (1-6), 60e Thomas (2-6), 68e Domene (2-7)

Penatly Corner : Herakles 0/11 Orée 1/1

Le coup de sifflet vient de retentir, déjà deux occasions, la première du côté de l’Orée, l’autre suite à une lumineuse passe de De Kerpel qui trouve Keusters au point de stroke. Les deux gardiens ont déjà pu jouer des guêtres. Ce premier quart temps va partir sur des chapeaux de roue en voyant pas moins de quatre consécrations du côté bruxellois. Domene, Langer, Simar et ensuite Plennevaux viennent successivement planter une rose dans les filets de Timmermans. L’Herakles est aux abonnés absents et subit durant ces 17 longues premières minutes. Le rythme se calme quelque peu en deuxième quart, ainsi qu’en troisième. Entendons-nous bien, le rythme des buts, mais pas du jeu et encore moins des phases de pc, l’Herakles comptabilisera près de 11 tentatives, mais n’en concrétiseront aucune. Le dernier quart verra encore plusieurs buts, dont les deux lierrois, et les trois derniers bruxellois.

Efficace, le Dragons remporte le premier sommet de la saison

Gantoise - Dragons 1-3

Gantoise: Santiago; Desgouillons, Madeley, M. Deplus, M. Clement; Murray, Kina, Goyet; T. Clément, Tynevez, Duvekot; puis Hellin, Esquelin, T. Deplus, Masson

Dragons : Van Doren; T. Luyten, Della Torre, Harte, Geers; Denayer, Rubens, Gougnard; Govers, Martinez, Raes; puis Vanderkeilen, Putters, Foubert, Crols, M. Luyten

Arbitres: MM. T. Hennes et M. Pontus

Cartes vertes: 25e Rubens, 65e Della Torre

Les buts: 31e Crols (0-1), 47e Goyet sur pc (1-1), 52e Della Torre sur pc (1-2), 66e Harte sur pc (1-3)

Penalty corner: Gantoise (1/5) et Dragons (2/3)

Le finaliste du championnat affrontait le Dragons dans ses superbes installations de la Noorderlaan. Le Dragons n’avait qu’une envie : montrer que le jeu de la saison passée, et la mentalité de l’équipe, n’était qu’un lointain souvenir. Le début de match était équilibré, et il fallut attendre la neuvième minute pour voir un arrêt d’un gardien, Van Doren en l’occurrence, sur un essai de Masson. Le Dragons prenait l’ascendant dans le second quart sur Gand. Les équipiers de Félix Denayer occupait les 50 adverses et se créaient plusieurs occasions, dont une pour Govers qui touchait la transversale puis le poteau gauche de Santiago, tout heureux de voir cette balle ne pas terminer aux fonds de ses filets. A force d’insister, le Dragons trouvait la faille via Crols qui profitait d’un excellent service de Gougnard. En seconde mi-temps, changement complet de physionomie avec Gand qui prend le dessus, presse haut, récupère beaucoup de balles et se crée dès lors beaucoup de possibilités de but. Van Doren et sa défense tenaient bon jusqu’à ce que Goyet n’égalise sur une phase de pc jouée avec son équipier en équipe de France Timothée Clément. Le Dragons reprendra le dessus au marquoir sur le gong du dernier quart sur un pc inscrit par Nicolas Della Torre. Dans le dernier quart, Gand poussait tant et plus mais c'était le Dragons set Harte sur pc qui donnait au score son allure finale malgré de nombreuses tentatives gantoises. Gand pourra regretter sa gestion des pc défensifs et offensifs mais pourra se baser sur l’excellente seconde mi-temps. Quant au Dragons, éfficient devant et hargneux derrière, cette première victoire le lance parfaitement dans ce championnat.

Des merles confrontés à la dure réalité du top de la DH

Racing - Uccle Sport 6-0

Racing : Gucassof ; Wegnez, Torras, Xavier, Cornez-Massant ; Truyens, Meurmans, Cabuy ; Charlier, Cosyns, Chayphas ; puis Lambeau, Malherbe, Weyers, Lucaccioni, de Chaffoy

Uccle Sport : Flamand ; Amoroso, Saussez, Bellenger, Goyet ; G.Hainaut, Defise, Cockelaere ; Nelson, Magnant, Mushiete ; puis D.Hainaut, Houbart, Lardeur, Moreno, Mayens

Arbitres : MM G. Uyttenhove et C Hardy

Les buts : 8e Cosyns sur pc (1-0), 17e Cosyns (2-0), 20e Wegnez sur pc (3-0), 41e Cosyns sur pc (4-0), 57e Cosyns sur pc (5-0), 68e Cornez-Massant (6-0)

Penalty corner : Racing (4/7), Uccle (0/7)

Retour des merles en DH après presque 10 ans d’absence…et tout de suite un très gros morceau : le champion en titre. Tout de suite les champions mettent une forte pression sur l’arrière garde d’Uccle Sport qui tente de rester compact tout en étant agressif. Une première série de pc (3) se termine bien pour les locaux. Après un envoi repoussé par Flamand et un piquet le 3e est le bon et Cosyns ouvre son compteur à la 8e . Les Merles tentent de réagir et Amoroso inquiète Gucassof très attentif. De manière claire les joueurs de Racing ont pris ce match très au sérieux et la nonchalance que l’on pouvait craindre n’était pas au rendez-vous. Le match s’équilibre quelque peu et le Chilien d’Uccle Sport impressionne par ces lumineuses ouvertures. Peu avant la fin du Q1,une superbe occasion est galvaudée par Nelson. Premier tournant de la rencontre, Charlier se débat comme un fou pour récupérer la balle et d’un centre millimétré il permet à Cosyns de faire 2-0… Le Q2 démarre parfaitement pour le Racing car Wegnez fait 3-0 sur un smash lié à un pc repoussé par Flamand, nous sommes à la 20e. Quelques minutes plus tard nouveau pc repoussé par Flamand. Les merles perdent trop rapidement la balle et de nombreuses imprécisions viennent ternir leur prestation. Après 2 pc repoussés par Gucassof , Cosyns encore lui fait mouche à la 41e sur pc. Les locaux poussent Uccle Sport dans les cordes mais petit à petit les visiteurs tentent d’équilibrer les échanges et se procurent 2 pc sans succès. Les Rats contrôlent clairement la rencontre et on retrouve toutes les facettes du hockey moderne : mouvements incessants, accélérations, précision sont au menu de leur joute. Les Merles n’ont plus qu’à courageusement s’accrocher ce qu’ils font avec beaucoup d’abnégation. A 13 minutes du terme Cosyns achève son récital en faisant 5-0 sur pc et Cornez Massant finalise sur superbe action sur un centre venu de la droite qu’il reprend en un temps 6-0.

Zimmer à l'hopital, l'Old Club en enfer

Léopold - Old Club 9-2

Léopold : Henet ; Eaton, J. Verdussen, Van Strydonck ; Boccard, De Trez, Zimmer, Baumgarten, Englebert ; Boon, Degroote ; puis Cuvelier, Forgues, A. Verdussen, Muschs et Leeuw

Old Club : Martin ; Lectius, A. Marechal ; Potenzoni, Heine, Dawance ; De Moor, T. Tambwe, Lamalle, Neuprez ; puis A. Tambwe, Vermesse, Permin, Leclercq et Lamarche

Arbitres : Mlle P. Cuypers et M M. Dutrieux

Cartes vertes : 7e Zimmer, 48e Maréchal

Les buts : 20e Lamalle (0-1), 21e Boon (1-1), 26e Boon (2-1) 27e Boon (3-1), 39e Englebert (3-1), 40e Boon (5-1), 45e Boon (6-1), 48e Boon (7-1), 53e Verdussen (8-1), 67e Heine (8-2), 69e Englebert (9-2).

Penalty corner : Léopold 0/3 et Old Club 0/1

Une reprise mouvementée pour le Léopold. A la 7e minute seulement, Zimmer se retrouve au sol, immobilisé. Un retour en ambulance pour le joueur du Léopold, et un arrêt de plusieurs minutes dans le match. Une fois le match repris, l’équipe à domicile s’est vue offrir plusieurs jolies occasions dans le cercle adversaire, chacune d’entre elles arrêtées par la défense talentueuse de l’Old Club. Jusqu’à la 20e minute, le match offre un échange vif entre les deux équipes, sans goal à l’horizon. C’est donc à ce moment-là, à la 20e minute, que Lamalle plonge de tout son long pour faire rentrer la balle dans le goal adverse, ouvrant ainsi le bal (0-1). Une minute après, c’est au tour de Boon qui se permet d’égaliser le score, en déviant la balle tout droit dans le goal (1-1). L’excitation des deux équipes se ressent depuis le bord du terrain, où les supporters sont en masse, tant pour le Léopold que pour l’Old Club. S’en suit une pluie de goals pour le club ucclois. A la 26e minute, Boon prend le relais (2-1), et ne se satisfait pas d’un seul goal, marquant son second une minute plus tard (3-1). A la 39e minute, Englebert poursuit cette victoire (4-1), tandis que Boon reprend son rôle de butteur à la 40e minute(5-1). Déchaîné et plus fort que jamais, Boon continue à faire gonfler le score à la 45e minute (6-1), ainsi qu’à la 48e minute (7-1). A la 53e minute, A. Verdussen rentre dans la liste des butteurs (8-1). L’Old Club, qui n’a rien lâché de tout le match, a finalement marqué encore une et dernière fois, à la 67e minute, goal de Heine (8-2). A la 68e minute, le Léopold marque le dernier goal de ce match, une dernière note offert par Englebert (9-2).

Le Daring arrache un bon point à Louvain

Louvain - Daring 2-2

Louvain: Carr, Brydon, Schoenaers, Van Lembergen, Georgis, Breemersch, Maraite, Lum, Capizzi, Santana, Harris, Coolen, Sior, Divorra, Tello Balmaseda, Mucic,

Daring: Feldheim; Veulemans, Denis, Vander Gracht, Van Linthoudt, Montelli, Marque, Kruger, Legrain, Bonanni, Esmenjaud, Bell, Brunet, Cosyns, Leffler, Jacqmotte.

Arbitres: MM. L. Dooms et T. Croese

Cartes vertes: 9e Vander Gracht, 35e Coolen, 57e Montelli, 68e Maraite

Les buts: 27e Maraite (1-0), 34e Cosyns (1-1), 36e Brunet (1-2), 47e Maraite (2-2)