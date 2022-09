Les Red Lions connaissent leurs adversaires pour la Coupe du monde de hockey: "Notre poule est très intéressante"

Tête de série no 1 de la poule B, les Red Lions ont hérité de l'Allemagne (4), de la Corée du Sud (12) et du Japon (17). "Le tirage est intéressant car nous affronterons des styles de jeu différents", commente Cédric Charlier. "J'aurais aimé avoir une nation océanique ou sud-américaine aussi. Avec l'Allemagne, nous passerons très vite un excellent test dès la phase de poule. Je ne sous-estimerai pas la Corée du Sud et le Japon qui ne sont pas là par hasard. Nous devrons être structurés et éviter le ping-pong. Il faut aussi voir plus loin que la phase de poule. Nous devrons essayer de ne pas voyager entre les deux stades indiens. Ensuite, nous devrons voir de quel côté du 'calendrier' nous tomberons. Je ne sais pas comment sont organisés les matchs de cross-over et de quarts de finale. C'est bizarre." La Coupe du monde se déroulera du 13 au 29 janvier à Bhubaneswar et à Rourkela.

Poule A Australie (1), Argentine (7), France (11), Afrique du Sud (14)

Poule B Belgique (2), Allemagne (4), Corée du Sud (12), Japon (17)

Poule C Pays-Bas (3), Nouvelle-Zélande (9), Malaisie (10), Chili (23)

Poule D Inde (5), Angleterre (6), Espagne (8), pays de Galles (16)