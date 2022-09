Tous les clubs bruxellois s'inclinent face à la Flandre

Spécialiste Tennis et Hockey

Le Daring a fait mieux que résister face à la Gantoise

Daring – Gantoise 2-4

Daring : Liebin ; De Smet, D'Elia, Meulemans ; Makhotkin, Cacciato, Vander Gracht ; Brunet, Luchetti, Moras ; puis Aleman, Cosyns, Vanhuffelen, Pollak, Sghiouar

Gantoise : Geiregat ; Lanckneus, Vanden Borre, Van Den Abeele ; Brasseur ; Bonastre, Gerniers, Gaspari ; Ballenghien, Oviedo, Sinia ; puisSchreurs, Degezelle, Cuffez

Arbitres : F. Steens et L. De Clercq

Cartes vertes : 50e Gaspari, 58e Bonastre

Cartes jaunes : 62e Bonastre, 69e Meulemans

Les buts 13e Ballenghien (0-1), 15e Ballenghien sur pc (0-2), 26e Makhotkin sur suite de pc (1-2), 34e Luccheti sur suite de pc (2-2), 41e Oviedo (2-3), 69e Ballenghien

Penalty corner Daring 1/7 et Gantoise 1/5

Gand prenait le jeu à son compte dès le début. Sur une faute vite jouée par Gerniers, Sinia provoqué le premier pc à la 6e minute. Ballenghien était contrée. Vanhuffelen, à peine montée au jeu, ne pouvait dévier un long centre puissant. Elle était devant la gardienne. C’est sur une passe dans l’axe que Brunet obtenait le premier pc du Daring à la 12e minute. Le tir de D’Elia ne trompait la remplaçante Geiregat qui s’était couchée. Sur la phase suivante, Gerniers trouvait Ballenghien qui trouvait la lucarne (1-0). Brasseur provoquait le 2e pc de Gand. Schreurs ne déviait pas un beau centre de Sinia. Elle était seule au 2e poteau.

A la 19e, Moras recevait une balle dans le cercle. Son tir était contré par Geiregat. Le Daring traversait des minutes plus sereines dans ce deuxième quart. Le 3e pc du Daring jouait une combinaison. Geiregat repoussait, mais ne pouvait rien faire sur le rebond repris par Makhotkin qui la poussait dans le haut du filet. Gand se réveillait avec une action initiée par Gerniers qui trouvait Ballenghien puis Sinia qui centrait pour Ballenghien. Bonastre ne cadrait un tir aérien bord de cercle. Le Daring obtenait un quatrième pc (kick). Le pc était contré, mais la balle ne sortait pas du cercle quand Luchetti ramenait les deux équipes à égalité juste avant la pause.

Luchetti était proche du 3-2 sur une action collective, mais sa balle passait du mauvais côté du poteau. Liebin évitait le 2-3 sur un tir cadré de Gerniers. Sinia allait chercher un 3e pc. Ce troisième quart reprenait sur un haut rythme. Sur un très long flick, Sinia piquait le sprint de sa vie pour récupérer la balle et centrer pour une déviation de Ballenghien. Elle était contrée, mais Oviedo armait un gros tir croisé (2-3). Gaspari, à son tour, y allait de son tir. Gand contrôlait assez confortablement la fin du 3e quart.

Le Daring reprenait le dernier quart par un pc (le 5e) provoqué par Garance Cosyns. L’envoi de Moras était contré. Brunet n’était pas loin du 3-3, mais Geiregat était parfaite dans son intervention. Le Daring pressait plus haut ce qui gênait les Gantoises. Bonastre voyait une jaune à 8 minutes de la fin. Le Daring via Luchetti héritait d’un 6e pc à la 66e minute qui débouchait sur le 7e pc. Sur le contre, c’est Gand qui jouait son 5e pc. Liebin était sortie à 2min02 de la fin. Ballenghien en profitait pour tuer le match quelques secondes plus tard. Manu Brunet était furieux sur le duo arbitral. Les Bruxelloises ont réussi à faire douter jusqu’au bout les championnes de Belgique.

Compte rendu de Dragons - Watducks à venir (match à 15h30)

Les autres matchs de Division Honneur

Antwerp - Racing 1-0

36e Jardel (1-0)

Orée - Louvain 1-2

22e Vanhee (0-1), 27e Bonami (1-1), 55e Sofia Fortes Perez (1-2)

Victory - Herakles 1-2

12e Simons (0-1), 15e Fobe (0-2), 62e Bruni (1-2)

Braxgata - Wellington 4-0

30e Versavel (1-0), 34e Versavel (2-0), 63e Ikegwuanu (3-0), 65e McCann (4-0)