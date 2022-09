Spécialiste Tennis et Hockey

Quel est le plus beau goal de la ION Hockey League selon vous ?

Votez pour le plus beau goal de la deuxième journée de championnat de DH messieurs: Boon, Raes ou Murray?

La Libre Belgique, en partenariat avec la ION Hockey League, vous propose après chaque journée de championnat d'élire le plus beau goal de la deuxième journée de championnat. Nous avons sélectionné des buts de Tom Boon, Henri Raes et Sean Murray. Quel est le plus beau?