Spécialiste Tennis et Hockey

La question de la semaine: faut-il introduire le shoot out à chaque match en Division Honneur?

Le shoot out est devenu une composante importante du hockey international et du play off en DH.

En Belgique, rares sont les joueurs qui pratiquent cet exercice. Des voix s'élèvent pour que le shoot out fasse une percée en DH messieurs et dames.

Selon vous, faut-il l'introduire à chaque match et attribuer un point? Faut-il l'introduire à chaque partage pour distribuer un point de plus au vainqueur? Ne faut-il pas l'introduire? Quels sont les avantages et les inconvénients?

A vos avis....