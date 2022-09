Hockey Dames : le Watducks revient de très loin, le Dar sauve les meubles

Orée – Watducks (1-2) : Le revient de très loin

Orée : Ibanez-Torrens ; Balon-Perrin, De Kerchove, Devresse, Stordeur ; Kreusch, Belis, Singh, ; Bonami, Verzura, Vincent ; puis Barry, Clapès, Van Outryve, Croese, Delva

Watducks : D’Hooghe, Cabut, Breyne, Truyens, L. Goeminne ; Lhopital, Limauge, Vandersteen, Ronquetti, t’Serstevens, Gose ; Puis Boey. N. Goeminne, Lardeur, Laurito, White,

Arbitres : MM. F. Simons et C. Pontus

Cartes vertes : 60e t’Serstevens, 64e Belis

Les buts : 35e Vincent sur pc (1-0), 58e Gose (1-1), 70e Ronquetti sur stroke (1-2)

Penalty corner Orée 1/3 et Watducks 0/9

Le Watducks prenait immédiatement le jeu à son compte. Le tir de Gose était contré et obligeait Ibanez-Torrens à la parade. L’Orée repoussait une suite de deux pc. Verzura s’approchait du cercle, mais D’Hooghe n’était pas encore sollicitée. Après un début de match plus compliqué, l’Orée vivait un premier temps fort. Lopital ne cadrait pas un tir alors qu’elle avait le temps d’armer. Irene Ibanez-Torrens stoppait du casque une percée de Lhopital. La keeper bruxelloise sortait encore un pc juste avant la fin du premier quart.

Le deuxième quart reprenait par un pc provoqué par t’Serstevens et sleepé en l’air par Breyne. Ibanez-Torrens était impeccable encore. Le Watducks essayait encore de construire calmement vers l’avant. A la 20e minute, D’Hooghe sortait son premier arrêt face à un tir de Verzura. Dans les duels, les Bruxelloises remportaient de plus en plus de balles. Le deuxième quart est à mettre à l’actif des Oréennes, nettement plus conquérantes. Boey allait chercher le 5e pc. Le tir de Breyne était stoppé par la gardienne. Sur le rebond, la linestop Bonami écartait le danger. A la 35e minute, l’Orée forçait son premier pc. La phase touchait 3 sticks avant une déviation de Vincent.

Après la pause, sur une mauvaise relance de Truyens, Verzura cadrait un gros tir. D’Hooghe bloquait. L’Orée avait mieux repris ce troisième quart. Sur une glissade de Truyens, l’Orée rentrait dans le cercle pour un deux contre un. Malgré le but vide, Delva n’obtenait qu’un stroke que Bonami mettait à côté. L’Orée était bien plus agressive dans les duels. Le Watducks peinait. L’Orée concédait un 6e pc. Breyne cadrait, mais Ibanez-Torrens était à nouveau impeccable. Elle était, ensuite, sauvée par son poteau, sur une déviation de Lardeur. L’Orée répondait par son deuxième pc. Bonami touchait la transversale ! Sur la phase confuse, l’Orée obtenait un 3e pc en toute fin de 3e quart.

Le dernier quart voyait encore une équipe de l’Orée prête à mourir sur le terrain. Sur un contre bien mené, la balle arrivait au stick de Gose qui la déviait dans le but (1-1). Les supporters brabançons se réveillaient. Le match s’emballait. Les deux équipes cherchaient à prendre les trois points. Le Watducks obtenait un 7e pc en fin de match. L’envoi de Breyne était dévié par la keeper. Deux pc suivaient encore. Le deuxième débouchait sur un stroke. Monsieur Pontus avait sifflé une fraction de seconde trop tôt car la balle entrait. Ronquetti le transformait. Il restait 30 secondes de jeu.

Daring – Wellington (1-1) : Le Dar sauve les meubles

Daring: Liebin; Cacciato, De Smet, D'Elia, Meulemans; Luchetti, Makhotkina, Vander Gracht, Sghiouar; Brunet, Moras puis Cosyns, Pyck, del Rosario Aleman, Pollak, Van Huffelen

Wellington: Montserrat; Duquesne, Dickins, Deroo, du Bus de Warnaffe; Morgan, Dagnelie, Fosseprez; Bierlaire, Arnaud, Bruyneel puis Weicker, Draps, Eloi, sol Palacio, Schreiner

Arbitres : MM. C. Camps et L. Vanderborght

Cartes vertes : 31e D’Elia, 57e Duquesne, 64e Brunet

Les buts : 11e Draps (0-1), 52e Brunet (1-1)

Penalty Corner : Daring (0/8) Wellington (0/0)

Il s’agit de la 5ème rencontre de la saison, et le Daring occupe la 9ème place du classement avec seulement 4 points. Une victoire contre Leuven qui monte en Division Honneur, un partage face au Victory et deux défaites contres les belles formations que sont le Watducks et la Gantoise. Inclinée à deux reprises 4 à 2, loin d’être ridicule. Le groupe de Manu Brunet n’a pas encore atteint son objectif, les automatismes ne sont pas encore présents, le groupe se cherche encore. Mais le coach le sent, c’est sur le point d’arriver, il y a encore quelques réglages à faire, mais au vu de la belle semaine de préparation, il est assez confiant avant cette rencontre.

Il s’agira donc de prendre le plus de points possible face au Wellington, équipe qui découvre la DH, alors que la composition de l’équipe est restée assez stable, c’est le staff qui a changé chez les autres Bruxelloises. Surtout ne dites pas au T1, Andrin Rickli que les « zéro point » de son équipe sont compréhensibles vu le statut de « petit nouveau » de son groupe et encore moins qu’ici l’objectif serait de grappiller au moins un point. « Chaque week-end on vient pour décrocher les trois points. C’est notre philosophie. Ici, ces points sont d’autant plus atteignables »

C’est Moras qui inaugure les occasions molenbeekoises, par un shoot en revers dès les premières minutes de la rencontre. Son shoot en revers s’envole au-dessus des cages. Nous assistons en trois minutes à tout autant de belles occasions du Daring. Mais les finitions laissent quelque peu à désirer. Le Daring ne permet pas au Wellington d’enchainer plus de cinq passes, à chaque fois une ou deux molenbeekoises sont présentes et tenaillent la porteuse de balle. A la 9ème minute, le Daring échappe de peu à une mauvaise blague. Alors que les Rouges et Noires réclament un second pc sur la phase qui vient de se jouer, l’arbitre décide de laisser l’avantage. Le Wellington profite des palabres adverses pour se créer une première occasion sur contre-attaque qui surprend tout le monde. La balle n’aboutit cependant pas au fond du filet. Encore frustrées de la décision arbitrale, les joueuses du Daring se font surprendre. La deuxième occasion du Wellington mène au but, la gardienne s’interpose sur le premier tir direct, mais est battue au rebond. Le Wellington mène donc 0-1 à contre court du jeu.

Le deuxième quart s’entame sous la même physionomie. Un Daring oppressant et proposant, un Well subissant mais tenant bon. Le Daring obtient un pc et l’inscrit. Mais il n’est pas validé par le duo arbitral. Bien que la déviation finisse dans les filets, l’arbitre juge que le premier tir était lui aussi trop haut dès le départ. Les occasions continuent de plus belle, mais n’aboutissent jamais. C’est donc un groupe frustré qui rejoint les bancs pour le brief de la mi-temps. Du côté du Well, les mots choisis par le staff sont plus positifs vu la situation.

Le Daring commence ce troisième quart dans le cercle adverse. Un nouveau pc est accordé. Il est intercepté par la sorteuse de ligne qui sort suite au choc. Le Wellington se voit pousser des ailes en enchaînant une belle série de passes qui les mènent tout droit au cercle adverse, le 0-2 n’est pas loin., mais pas encore là. A force d’insister le Daring parvient à trouver la faille, sur la déviation d’une balle haute, juste quelques instants avant la fin du 3ème quart, Brunet inscrit le but égalisateur tant souhaité (1-1).

Il reste 17 minutes pour estimer le sort de cette rencontre. Le Wellington a goûté aux trois points et veut tout faire pour savourer une première victoire. Un unique point laisserait un goût bien trop amer aux Molenbeekois qui veulent remonter dans le classement. Les Jaunes et Grises sont bien plus présentes dans ce quart face à des Rouges et Noires qui reculent comme elles ne l’ont jamais fait depuis le début. Le Daring peut se mordre les doigts, car en plus des occasions durant le courant du jeu, elles ont également obtenu plus d’une demi-douzaine de phase de penalty corner, et qu’aucun n’est rentré.

Les autres matchs

Dragons - Antwerp 2-2 : 13e Hull (0-1), 29e Struijk (0-2), 52e Cedres (1-2), 69e Magis (2-2)

Braxgata - Racing 2-1 : 21e Versavel (1-0), 44e McCann (2-0), 61e Goffinet (2-1)

Victory - Gantoise 1-5 : 3e Sinia (0-1), 7e Ballenghien (0-2), 27e Gerniers (0-3), 35e Gerniers (0-4), 36e Cavallero (1-4), 38e Gerniers (1-5)

Herakles - Louvain - (compte rendu à venir car match à 15h30)