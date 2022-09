Un premier Stick d'Or pour Tom Boon, à 32 ans: enfin!

Spécialiste Tennis et Hockey

Une évidence...Enfin ! Quel soulagement ! Le nom de Tom Boon est enfin associé au Stick d’or. En 2008-2009, il avait reçu le Stick chez les Espoirs. Puis, plus rien…

A 32 ans, ce génie des temps modernes a attendu de marquer plusieurs centaines de buts en Division Honneur pour être élu par ses pairs. Même si le Léo a été privé de play-off à la suite de l’affaire Monja, l’attaquant a marqué de son empreinte la dernière édition en plantant plus de 50 roses. Rarement un joueur aura incarné la réussite de tout un groupe. Le constat est d’autant plus exceptionnel que le Léo aligne une équipe solide et mature à tous les niveaux.

L’attente a donné un autre relief à ce trophée pour cet enfant terrible du stick belge. Sna a parcouru un long chemin depuis ses débuts au White Star. Pionnier du hockey moderne, il a eu le cran de tout miser sur le stick à une époque où ses homologues se partageaient entre leurs études et leur sport. «C’était un pari osé de tout arrêter pour me consacrer au hockey. Même si j’ai été soutenu, mon entourage était forcément un peu inquiet», confie-t-il.

Formé tantôt à Evere tantôt à Uccle Sport, il a rejoint le hockey de haut niveau en 2009 au Racing à 19 ans. Le club de l’avenue des Chênes lui donnera tout sauf… un titre de champion de Belgique. Son bail au Racing sera entrecoupé de deux saisons à Bloemendaal. A l’aube de ses 30 ans, il réalise le transfert du siècle en rejoignant le Léopold pour 5 saisons. Le Covid, un shoot out et l’affaire Monja l’ont privé de la reconnaissance suprême en Belgique : le titre en DH. Un trou béant.

Joueur doué et hyper talentueux, Tom Boon, qui aime faire la fête, a longtemps été incompris de ses semblables. Au fil des saisons, ce pur génie n’a cessé d’étoffer son jeu défensif. Désormais, le frère de Jill Boon n’est plus qu’un serial scoreur. Il est capable de se mettre à plat ventre pour le bien de l’équipe.Si son palmarès belge reste limité, il s’est rattrapé avec les Red Lions où il est champion olympique, du monde et d’Europe. Depuis 2009, il a joué un rôle actif pour pousser les Red Lions du top 10 au sommet mondial.

Mais, l’attaquant ucclois se démarque de tous les autres Red Lions. En 2014, il a été le premier à faire appel aux services d’un agent. Avec Sna, le stick belge est devenu bankable. Les marques sont séduites par le profil de ce beau gosse aux allures sympathiques et élégantes. Le plus célèbre numéro 27, c’est une gueule qui a toujours soigné son image. Il a offert son nom à des stages – Tom Boon Hockey Camps - qui font le bonheur des gamins aux quatre coins du pays. Ses sponsors privés ne se sont pas trompés en misant sur le neveu de Marc Coudron. Ce trophée efface un vide. En attendant l’ultime trophée en mai...

Chez les Espoirs, un autre Red Lion a été sacré. Arno Van Dessel, véritable plaque tournante dans le milieu de jeu de l’Herakles, a été si solide qu’il a été retenu chez les Red Lions en Pro League.