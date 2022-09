DH Dames : “Au Well, nous visons les trois points à tous les matchs”

Rickli: “Au Well, nous visons les trois points à tous les matchs”

Daring – Wellington 1-1

Cette rencontre de bas de classement était cependant prometteuse tant les deux groupes avaient encore beaucoup à prouver. Manu Brunet, coach du Daring, explique que son groupe n’a pas encore trouvé tous ses automatismes, mais que ses filles gagnent en puissance chaque semaine.

De l’autre côté, Andrin Rickli, nouveau T1 du Wellington, affirme que ceux qui pensent que le Wellington ne fera que de la figuration cette saison se trompent lourdement.

“Notre philosophie est de toujours viser les trois points, chaque semaine, et ce dimanche ils sont plus atteignables que jamais.”

La première mi-temps est à sens unique avec un Daring oppressant et proposant beaucoup de bonnes intentions et un Wellington subissant mais tenant bon. Les Uccloises font même plus que résister, car elles mènent au score. Elles n’ont pu mettre le pied que trois fois dans le cercle adverse, mais cela leur suffit pour inscrire le 0-1 sur le marquoir, et ce durant un long moment, plus de 40 minutes.

Le Daring évite le hold-up, en revenant au score à la 52e minute. Ce seul point obtenu a un goût très amer pour l’équipe molenbeekoise qui fait preuve de nombreuses qualités mais n’y parvient pas dans ses finitions. Du côté ucclois, le premier point obtenu ne dessine pas que des sourires sur les visages, les joueuses ont bien cru empocher les trois points victorieux.

“On remarque que la marche entre la D1 et la DH est toujours bien haute, mais aujourd’hui on prouve qu’on peut rivaliser avec tout le monde”, conclut la capitaine du Wellington, Ophélie Duquesne.

Ronquetti: “Nous ne méritions pas les trois points”

Orée – Watducks 1-2

l’apprentissage de la Division Honneur est cruel pour les filles de l’Orée. Les Bruxelloises sont toujours bloquées à zéro point après cinq matchs, mais elles se rapprochent de plus en plus d’un succès. Face au Watducks, la victoire leur tendait les bras. Malgré une entame du match laborieuse, les protégées de John-John Dohmen ont d’abord résisté grâce à leur excellente gardienne Ibanez. Juste avant la pause, Vincent déviait leur seul pc.

De retour des vestiaires, les Oréennes poursuivaient leur domination. Un pc sur la transversale et un stroke raté par Bonami les empêchaient de se mettre à l’abri. Le Watducks répondait par un poteau, puis un but de Gose. À trente secondes de la fin, c’est l’arbitre Pontus qui s’excusait d’avoir sifflé trop vite. Le Watducks venait de marquer sur pc, mais le stroke avait été sifflé, soit le temps pour Marie Ronquetti d’avoir une montée d’adrénaline.

“Après une bonne entame de match, nous sommes parties dans un cercle négatif, analysait Marie Ronquetti. L’Orée nous a dominées durant trois quarts de match. Leur but nous bouleverse. Nous avons mis l’énergie dans les dix dernières minutes. On ne méritait pas ces points. L’équipe est dans un bon mood. Nous gagnons sans bien jouer. C’est positif aussi.”

Dans les autres rencontres, la Gantoise poursuit sa promenade de santé, cette fois au Victory (1-5). Quant au Racing, il a subi la loi du Brax, mais a montré de belles intentions. Dans le derby du nord, le Dragons a raté son entame de match, mais Magis a sauvé un point.

Les autres matchs

Dragons - Antwerp 2-2

13e Hull (0-1), 29e Struijk (0-2), 52e Cedres (1-2), 69e Magis (2-2)

Braxgata - Racing 2-1

21e Versavel (1-0), 44e McCann (2-0), 61e Goffinet (2-1)

Daring - Wellington 1-1

11e Draps (0-1), 52e Brunet (1-1)

Orée - Watducks 1-2

35e Vincent (1-0), 58e Gose (1-1), 70e Ronquetti sur stroke (1-2)

Victory - Gantoise 1-5

3e Sinia (0-1), 7e Ballenghien (0-2), 27e Gerniers (0-3), 35e Gerniers (0-4), 36e Cavallero (1-4), 38e Gerniers (1-5)

Herakles - Louvain 4-0

9e Herzsprung (0-1), 37e Simons (0-2), 63e Sosa (0-3), 67e Mommens (0-4)

Classement

1. Gantoise 5 5 0 0 15

2. Braxgata 5 5 0 0 15

3. Watducks 5 4 0 1 12

4. Herakles 5 3 2 0 11

5. Victory 5 2 1 2 7

6. Antwerp 5 2 1 2 7

7. Dragons 5 1 2 2 5

8. Daring 5 1 2 2 5

9. Racing 5 1 1 3 4

10. Louvain 5 1 0 4 3

11. Wellington 5 0 1 4 1

12. Orée 5 0 0 5 0

Programme de la semaine

Antwerp - Daring Di 12h

Wellington - Orée Di 12h

Gantoise - Herakles Di 12h

Watducks - Victory Di 12h

Racing - Louvain Di 12h

Braxgata - Dragons Di 15h30