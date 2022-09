La question de la semaine: êtes-vous favorable à la répartition des matchs de DH sur l'ensemble du week-end?

Spécialiste Tennis et Hockey

Les Pays-Bas ont franchi le cap. Les matchs d'Hoofdklasse sont répartis entre le samedi et le dimanche. L'avantage est évident. Les fans peuvent assister à plus d'un match. En plus, le samedi, les clubs sont remplis de jeunes qui disputent leurs matchs. Mais, au niveau de la programmation, les clubs saturent le samedi.

Etes-vous favorable à la répartition des matchs de Division Honneur messieurs et dames le samedi et le dimanche.