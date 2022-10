Accueil Sports Hockey Face à Amsterdam, Santiago a tout arrêté La Gantoise va certainement ériger une statue à Tomas Santiago, son gardien, lequel a tout arrêté ou presque face à Amsterdam : ce 8e de finale restera certainement comme un des grands exploits du club gantois. Philippe Demaret ©BELGA

Si le premier quart, rapidement joué, voyait la Gantoise tenir tête à l'armada de vedettes adverses, les 2e et 3e quarts furent plutôt bousculés pour les hommes de Pascal Kina. "Oui, on s'attendait à ça. On a rectifié le tir à la mi-temps et on a bien bossé. Dans le dernier quart, on aurait pu même marquer le but victorieux." L'égalisation de Duvekot en fin de 3e quart a sérieusement...

