L’Old Club espère ses premiers points, le Wat doit se relancer

Commençons par l’Old Club qui n’aura pas été épargné par le calendrier en ce début de saison : il a affronté les cinq premiers du classement pour cinq défaites. Pour autant, le club n’est plus un oiseau pour le chat et a mûri depuis son passage en DH il y a deux saisons. Si certaines similarités sont toujours présentes, à savoir une bonne entame et une fin de match plus compliquée, l’équipe a gagné en qualité et en structure.

En témoignent les six buts inscrits face au Dragons. Jean-François Bourlet, le président du club de Rocourt, explique. "Nous avons bien progressé en deux saisons. Nous sommes plus forts et ces efforts commencent à se ressentir. Lors de notre dernier match contre le Dragons, nous sommes revenus du diable Vauvert, de 7-2 à 7-6. »

Désormais, ils doivent prendre des points pour assurer leur objectif : le maintien. "Cela passera par de bons résultats contre les équipes plus irrégulières. Celui face au Daring sera important et nous espérons y prendre nos premiers points de la saison."

Le Braxgata a rendez-vous avec les Dragons

Le Braxgata propose du bon hockey en ce début de saison. Après avoir déjà affronté le Watducks, le Léo et le Racing, c'est chez un autre gros morceau que le club a rendez-vous : les Dragons. Philippe Goldberg s'attend à un beau match. "Les résultats sont satisfaisants en ce début de saison, même si nous n'avons pas encore atteint le niveau de jeu de la fin de la saison dernière. Face au Dragons, je m'attends à un match intéressant à regarder, avec deux équipes qui ont réussi le début de championnat. Comme d'autres équipes, nous visons le top 4, mais il n'y a plus de matchs faciles. Regardez les résultats des deux montants, c'est assez édifiant."

Dans les autres matchs, le Léopold accueillera l’Orée dans un derby bruxellois important pour le top 6. Louvain, en recherche de points, aura fort à faire face au Racing de Tanguy Cosyns, déjà très affûté. Enfin, le Watducks, englué au fond du classement, doit lancer son opération "remontée" face à Uccle Sport qui impressionne en ce début de saison.