Championnat Hommes Division Honneurs: le Léo atomise l’Orée en seconde mi-temps

Sur la mise en jeu, l’Orée jouait vers l’avant et après 40 secondes à peine, Max Branicki tirait au but. Vigilant, Henet détournait l’essai de l’international français. Le Léo peinait à entrer dans son match mais obtenait le premier pc du match à la 6ème. Boon le transformait d’un bon sleep. Trois minutes plus tard, c’était au tour des visiteurs de forcer un pc. Max Plennevaux égalisait sur rebond du sleep. Cette première mi-temps était une affaire de pc, puisque le Léo en avait un second qui était mal stoppé. En face, Simar était proche de donner l’avance aux siens.

Boccard récupérait une balle dans les 50 adverses et laissait à Boon. Le stick d’or passait vers Arthur Verdussen qui chauffait les sabots de Thieffry. Le Léo se faisait plus pressant dans le second quart, Boon déviait à côté de l’objectif un centre de Zimmer. Le Léo reprenait les commandes au marquoir, à nouveau sur pc à la 27e. Boccard rejouait vers le donneur Arthur Verdussen qui déviait dans le but. Un beau mouvement. Ensuite, Nathan Leeuw tirait vers Thieffry qui sortait l’arrêt nécessaire. Le Léo inscrivait son troisième but de l’après-midi en fin de second quart, à la 32e sur pénalty via l’inévitable Boon.

L’Orée devait réagir en ce troisième quart et son capitaine, Philippe Simar, tentait sa chance après avoir reçu une belle passe de Domene. Soit l’Orée marquait et relançait le match, soit le Léo inscrivait un quatrième but et le match se terminait. Et ce fut la seconde option qui fut la bonne. Zimmer recevait la bonne en entrée de cercle et envoyait un missile vers Thieffry qui ne pouvait que dévier la balle dans son but.

Ensuite, ce fut du tir au pigeon, avec des situations chaudes qui se succédèrent devant la cage de Thieffry qui faisait son maximum pour éviter que l’addition ne soit trop corsée. Sur stroke, Boon inscrivait son troisième but de l’après-midi. Ensuite, après une contre-attaque à montrer dans toutes les écoles de jeunes, Boon passait à Verdussen qui lançait Boccard en profondeur qui ne laissait aucune chance à Thieffry. Peu après, Englebert au rebond inscrivait le 7ème but de son équipe mais aussi le dernier de l’après-midi. Le gardien français arrêtait des envois de Baumgarten, de Lewis Eaton et de Boon à bout portant. Une bien mauvaise après-midi pour la défense oréenne, alors que l’armada offensive du Léo a encore frappé.

Leopold: Henet; Forgues, Van Strydonck, J. Verdussen, Boccard; De Trez, Cuvelier, Zimmer; Englebert, A. Verdussen, Boon; puis Baumgarten, Degroote, Eaton, Muschs, Leeuw

Oree: Thieffry; Beckers, Dohmen, Raemdonck, Willockx; Curty, Simar, Thierry; M. Branicki, Domene, Plennevaux; puis Gencarelli, Masso, Willem, S. Branicki, Hawaux

Arbitres: MM. C. Hardy et L. Doors

Cartes vertes: 11e Cuvelier, 25e Simar, 44e Gencarelli, 61e J. Verdussen

Les buts: 6e Boon sur pc (1-0), 9e Plennevaux sur suite de pc (1-1), 27e A. Verdussen sur pc (1-2), 32e Boon sur pc (3-1), 47e Zimmer (4-1), 54e Boon sur stroke (5-1), 57e Boccard (6-1), 63e Englebert (7-1)

Penalty corner: Leopold 2/6 Oree 1/1