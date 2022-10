Résumé de la 6ème journée de championnat Dames Division Honneurs : le Racing tient bon dans la douleur

Le Racing 9ème reçoit Leuven, tout juste derrière elle au classement, donc 10ème. La toute nouvelle stick d’or, Lotte Englebert suit la rencontre en civil, blessée et mise au repos pour cette rencontre, on pourra très bientôt la revoir sur le terrain. Son absence permet à De Mot de descendre d’une ligne et d’être testée en ligne médiane. Du côté louvaniste, la jeune Smulders fait ses premiers pas dans l’équipe A de son club.

La vivacité de Leuven dès l’entame de la rencontre semble surprendre l’équipe du Racing qui a quelque peu de difficultés à se mettre dans leur rencontre. Les longues passes traversent les lignes bruxelloises si facilement que même les attaquantes louvanistes sont surprises de recevoir de tels cadeaux. Mais quand le réveil se fait du côté du Racing, les conséquences tombent directement. Par une action initiée par Boon, c’est Sistermans qui conclut et inscrit le 1-0 à la 9e minute. Une carte sera distribuée à la 13ème minute à De Clerck, réduisant à 10 l’équipe de Leuven. Mais le Racing ne profite pas de cette supériorité numérique, elles laissent même les joueuses adverses découvrir leur cercle.

Leuven obtient son premier pc dès le retour sur terrain. La balle est mal calée par la stoppeuse ce qui ne permet pas un enchaînement de la phase. Le Racing parvient à se dégager du danger assez facilement. Le jeu aérien des deux équipes rend la partie assez fluide et agréable à regarder. Les deux groupes enchaînent les constructions et se font bien souvent stopper par l’adversaire avant d'entrer dans les surfaces dangereuses respectives. Le Racing n’a pas encore eu de véritable occasion dans ce quart temps. Et Leuven a vu ses deux pc supplémentaires repoussés par la ligne défensive. D’un côté le Racing ne parvient pas à creuser l’écart et de l’autre, Leuven ne trouve pas le moyen de revenir au score.

On débute la mi-temps avec un bel enchaînement entre Goffinet et Ponthieu qui échoue dans le cercle de Leuven. Le Racing laisse encore trop d’espace à son adversaire, mais dès que le pressing est activé, notamment par Boon, les Bruxelloises obtiennent quelque chose, comme leur premier pc de la rencontre par exemple. Mais qui n’aboutit pas. Sur la reconversion, c’est Leuven qui obtient un 4ème pc, pas d’évolution du score ici non plus. Les occasions se font plus nombreuses du côté bruxellois, de de Ponthieu notamment, qui obtient un nouveau pc pour ses coéquipiers. Le Racing enchaîne trois tirs vers le goal mais aucun ne trompe Gelders. Duquesne est invitée à rejoindre les chaises par une carte verte. Le dernier quart s’entamera à 11 contre 11.

Ce dernier quart voit le 5ème pc pour Leuven, qui donne lieu à une nouvelle phase. Mais aucune ne rentre. Le score reste en faveur des hôtes pour le moment. Leuven se retrouve à 10 pour 5 minutes, alors que le Racing est également réduit à 10 mais pour 2 minutes uniquement, la carte de J. Willems étant verte, alors que celle de Van Lindt est jaune. Précision que ces deux cartes n’ont pas été distribuées sur la même action. La rencontre s’accélère en toute fin de partie, mais le Racing parvient à conserver l’avantage jusqu’à la dernière minute et emporte les trois points.

Racing – Leuven (1-0) : Le Racing tient bon dans la douleur

Racing: Grimard; Duquesne, Puvrez, Lesgourgues, A. Willems; Rasir, De Mot, Ponthieu; Boon, Goffinet, Buchta puis Varoqui, R. François, Sistermans, J. Willems

Leuven: Gelders; Plets, Gonzalez-Laguillo, Pessina; Van Lindt, Fortes, M. Palfliet, L. Palfliet; Vanhee, Denef, Divorra puis De Clerck, Moors, Goens, Bossut, Smulders

Arbitres : MM. F. Simons et F. Steens

Cartes vertes : 13e De Clerck, 51e Duquesne, 60e J. Willems

Carte jaune : 59e Van Lindt

Le but : 9e Sistermans (1-0)

Penalty Corner : Racing (0/2) Leuven (0/6)

Autres résultats des Dames Division Honneur :

Wellington – Orée : (0-0) Un partage vierge entre les deux montantes de D1

Antwerp – Daring : (2-1) Le Daring se fait reprendre et s'incline à l'Antwerp

Les buts : 23e Luchetti (0-1), 30e Rebecchi (1-1), 61e Struijk (2-1)

Waterloo Ducks – Victory : (2-0) Efficace Waterloo Ducks

Les buts : 20e Lhopital (1-0), 59e Gose (2-0)

Gantoise – Herakles : (5-1) Démonstration gantoise

Les buts : 24e Ballenghien (1-0), 26e Ballenghien (2-0), 28e Degezelle (3-0), 31e Mommens (3-1), 38e Bonastre-Peremateau (4-1), 44e Gerniers (5-1)

Braxgata – Dragons : (2-2) Partage disputé dans le Nord du pays

Les buts : 5e Magis (0-1), 12e Marien (0-2), 19e McCann (1-2), 45e Vanden Borre (2-2)