Sistermans: "Aujourd’hui, nous devions prendre les trois points, c’était une obligation"

Racing - Louvain 1-0

Même si ce n’est que le début de la saison, voir le Racing en 9e position n’est pas habituel. Elles le savent pertinemment et cette place ne leur convient pas. “Aujourd’hui, nous devions prendre les trois points, c’était une obligation pour nous afin de quitter cette place qui n’est pas faite pour nous”, confirme Sistermans, buteuse du jour.

Généralement alignée dans le milieu de terrain, cette dernière a été replacée à l’avant-poste, ce qui s’est révélé efficace, vu que l’unique but de la rencontre lui est attribué. Ce n’est pas le seul changement qui a eu lieu dans le groupe de Xavi Arnau, privé de Lotte Englebert. Le T1 du Racing a dû rebattre les cartes et modifier son groupe. France De Mot a pu, quant à elle, s’essayer à une nouvelle place dans le milieu, un choix qui lui va très bien.

En face des joueuses uccloises, c’est une très jeune équipe louvaniste qui se présente. En plus d’un sérieux manque d’efficacité dans le cercle adverse, pas moins de six tentatives de pc échouées, leur manque d’expérience se fait rapidement sentir. Par contre, leur vivacité et énergie pourront surprendre bon nombre d’adversaires au cours de la saison. Lauren Vanhee, jeune capitaine, est lucide “Nous n’avons marqué que deux buts depuis le début de la saison. C’est vraiment trop peu, nous ne sommes pas assez réalistes dans le cercle.” Les Louvanistes n’ont pourtant pas laissé le Racing s’installer dans leur rencontre, elles ont tout fait pour que les Uccloises ne se retrouvent pas en situation confortable.