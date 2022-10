Hockey Stars Awards: Loic Van Doren précédé par un Indien pour le titre de meilleur gardien mondial

Comme Charlotte Englebert chez les espoirs, Loic Van Doren a été devancé par un Indien pour le titre de 'Goalkeeper of the year', le meilleur gardien mondial de 2022 en hockey, selon un référendum organisé par la fédération internationale (FIH) et rendu public mercredi. Le dernier rempart des Red Lions, doublure de luxe de Vincent Vanasch a terminé à la 2e place du classement remporté par l'Indien PR Sreejesh. Avec 39,9 points, ce dernier a, comme sa compatriote Mumtaz Khan chez les espoirs, bénéficié d'un soutien particulier des fédérations asiatiques (10,1 pts), alors que les experts, qui représentent 40 pc des voix, avaient mis l'Indien et le Belge sur un pied d'égalité (14,6 pts). Le gardien du Dragons, qui avaient remplacé Vanasch, empêché pour des raisons familiales après les JO de Tokyo, a obtenu 26,3 unités. Le Néerlandais Pirmin Blaak complète le podium avec 23,2 unités.

Chez les dames également le titre est revenu à l'Inde, avec Savita Punia (37,6 pts), devant l'Argentine Belen Succi (26,4) et l'Australienne Jocelyn Bartam (16).

Jeudi, la FIH révèlera les noms des lauréats des entraîneurs de l'année, avec Michel van den Heuvel (Red Lions) et Raoul Ehren (Red Panthers) comme nominés, et clôturera vendredi par les joueurs et joueuses de l'année, avec Tom Boon et Arthur De Sloover, parmi les 5 présélectionnés chez les messieurs.