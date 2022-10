DH Dames : encore une déception pour l'Orée, courte défaite du Watducks, carton plein pour le Racing

Le Racing montre son véritable visage

Dragons – Racing 0-4

Dragons: Bussels; Jakus, De Groof, De Kepper; Magis, Roels, Barden, Cedres; Raye; A. Marien, Gil; puis Emme, D. Marien, Roumen, Struyf, Verboven

Racing: Grimard; Duquesne, Puvrez, A. Willems, Lesgourges; Rasir, Ponthieu, De Mot; Boon, Buchta, J. Willems; puis Englebert, Sistermans, Varoqui, François, Goffinet

Arbitres: MM. P. Verleye et X. Croquey

Carte verte: 48e Sistermans

Les buts : 9e Englebert (0-1), 34e Boon (0-2), 40e De Mot (0-3), 60e Sistermans (0-4)

Penalty corner : Dragons 0/5 et Racing 0/1

Après un round d’observation assez équilibré, Puvrez offrait une balle en bord de cercle à Englebert qui ne se posait aucune question à la 9e minute. Elle armait. Elle cadrait et elle trompait Bussels qui n’avait pas encore touché une balle. Roumen ratait une balle dans le cercle qui pouvait déboucher sur le 1-1. Dans ce premier quart, le Dragons a pressé plus haut, mais la défense du Racing, dirigée par Puvrez, a résisté assez calmement. Les gardiennes n’ont pas encore touché une balle.

Dans le deuxième quart, le Racing laissait au Dragons le soin de contrôler la balle. Mais, les Anversoises manquaient de cette confiance pour toucher la dernière balle. C’est même une déviation de Jill Boon qui était dangereuse à la 23e minute. Dans la foulée, le premier pc était sifflé pour le Racing. Il était stoppé fautivement. Un centre de Duquesne était touché par Willems. Les Uccloises haussaient le ton. Le Dragons réagissait enfin avec un bon contrôle de Gil dans le cercle, mais elle tardait trop à tirer à la 29e minute. Willems ne cadrait pas un tir qui résultait d’une belle construction collective du Racing.

A la 31e minute, les Anveroises obtenaient leur premier pc. Magis ne trompait pas Grimard. Bussels s’interposaot à deux minutes de la pause devant un tir Juliette Willems. La balle revenait. Jill Boon déviait dans le but. Le break était signé juste avant la pause.

Le Racing enfonçait le clou via un tir de France De Mot qui finissait sa course dans le filet de Bussels (0-3). Les Bruxelloises n’étaient pas bousculées par un Dragons peu dangereux. Le deuxième pc du Dragons était bloqué par Grimard. Les Uccloises s’efforçaient de rester calmes. Grimard s’interposait sur un tir de Gil. Englebert interceptait une balle et jouait avec Buchta qui cherchait à retrouver Lotte dans le cercle. Le contre aurait pu être plus dangereux. Le Dragons attendait la 57e minute pour provoquer sa première occasion du dernier quart, son 3e pc. Grimard était encore sur la trajectoire. Sur un contre, Boon lançait Willems qui centrait pour une déviation de Sistermans (0-4).

Le Dragons n’avait déjà pas eu les moyens de relancer le suspense. Cette fois, les Uccloises pouvaient vivre une fin de match plus tranquille.

Grimard a sorti un grand match. La défense a été rigoureuse et l’attaque a été très efficace.

Ce succès relance le Racing dans la course au top 4. Un objectif qui s’éloigne pour les vice-championnes de Belgique.

Le Daring perd pied et les deux points

Daring - Braxgata 1-3

Daring : Liébin; Cacciato, De Smet, D'Elia, Meulemans; Luchetti, Makhotkina, Vander Gracht, Sghiouar; del Rosario Aleman, Moras puis Cosyns, Pyck, Brunet, De Coster.

Braxgata : Sotgiu; Dujardin, Li. Hillewaert, Vanden Borre ; Lacina, J. Vandermeiren, Caarls, Lo. Hillewaert, McCann ; Ikegwuonu, Van Dieren puis Albertyn, Halsberghe, Versavel, Scheers.

Arbitres : Mlle T. Bellemans et M. Y. Kerckx

Cartes vertes : 51e Makhotkina, 57e Caarls, 60e Lore Hillewaert, 63e De Smet, 68e Sghiouar

Cartes jaunes : 68e Sghiouar, 69e Brunet

Les buts : 7e Versavel (0-1), 9e Luchetti sur pc (1-1), 54e McCann (1-2), 66e Versavel sur pc (1-3)

L’adversaire du jour pour le Daring est le Braxgata, deuxième au classement avec 16 points sur 18, seul petite ombre au tableau le partage face au Dragons la semaine dernière. Les joueuses de Roy Brocken se sont imposées mais de justesse lors de pratiquement toutes leurs précédentes rencontres, sauf face au club montant du Wellington. Le Daring quant à lui occupe la 9ème place du classement. Place inconfortable dans le ventre mou du classement. Il s’agira pour les Molenbeekoises de croire en leur chance et de tenter de jouer un mauvais tour aux joueuses de Boom.

C’est clairement le Braxgata qui prend le match en main dès l’entame de celui-ci. C’est logiquement son rôle. Cependant le Daring fait preuve de quelques étincelles qui freine leur adversaire dans la route vers le cercle adverse, si bien que le Braxgata n’a pas encore réellement pu être dangereux. Mais comme on pouvait s’y attendre, la première entrée dans le cercle est fatale. Nous sommes à la 8ème minute de match, l’action débute au tiers du terrain, sur une touche avec une série de passes en un temps, impliquant pas moins de 6 joueuses, le Brax arrive à complètement prendre de vitesse la ligne défensive et la gardienne, Versavel se retrouve en situation idéale pour inscrire le 0-1. Mais attention, le Daring réagit de la meilleure des manières, en revenant aussitôt au score, sur pc. Une combinaison efficace, suivie par Luchetti qui dévie le tir au-dessus de la gardienne, après un rebond, c’est 1-1. Une chose est certaine, le match est bel et bien lancé. Le Daring obtient un deuxième pc sur le coup de sifflet de la fin de quart. Celui-ci heurte le pied de la sorteuse, il donne donc lieu à un second pc, le troisième de la rencontre, mais la gardienne dévie le tir puissant en dehors des limites du terrain.

Les consignes de Roy Brocken lors du break sont simples, il demande à ses joueuses de changer plus fréquemment de sens jeu. En effet, le Braxgata, mais également le Daring, ont tendance à user qu’un côté du tapis vert, en relançant la balle de là où elle vient. Ikegwuonu, une des attaquantes du Braxgata se retrouve en bonne position dans le cercle pour tenter sa chance vers les cages de Liébin, mais elle préfère la jouer collectif, ce qui n’est pas payant. Le Daring possède un peu plus la balle dans ce début de quart, mais n’en fait rien. Le Braxgata profite même d’une interception de balle pour partir en contre attaque, mais Meulemans veille au grain et empêche l’intrusion. Le Braxgata, écoutant son coach, tente une action de l’autre côté du terrain, et cette fois c’est D’Elia qui veille. L’interception mène même à une reconversion qui aboutit sur un nouveau pc, nous en sommes au quatrième pour le Daring. C’est la même phase que pour le premier but qui est choisi, mais cette fois-ci aucun espace n’est laissé à Luchetti. Le score reste inchangé. Les joueuses de Boom enchaînent et accumulent les constructions qui maintenant aboutissent et meurent au bord du cercle. Jusqu’à l’obtention d’un premier pc pour les visiteuses. Le sleep de Lo. Hillewaert n’est pas assez puissant, il est facilement écarté par Liébin et son stick. Les entrées dans le cercle pour le Daring se multiplient mais de manières bien plus brouillonnes. Acculées dans leur cercle, les joueuses du Daring doivent sortir la balle sur la ligne de fond, ce qui engendre le deuxième pc de la rencontre pour les du Brax. Un troisième pc est accordé quelques minutes après. Ainsi qu’un quatrième, si bien que c’est au tour du Brax de recevoir son « pc sur le coup de sifflet final » ce qui laisse l’ensemble des joueuses revenir sur la phase. Mais aucun des pcs ne donne l’avantage aux visiteuses.

Le Daring peut être, pour l’instant satisfait de sa prestation, l’équipe tient le coup et empêche le Braxgata de prendre le dessus au niveau du score. Elles sont même auteur des deux premières occasions de cette reprise de mi-temps. Mais la technique et le niveau quelque peu supérieur du Braxgata leurs permettent de ne pas perdre la face en étant menés au score, même si pour l’instant, on le sent, le partage ne satisfait pas du tout le banc boomois. Lors d’un duel dans le cercle, une des joueuses molenbeekoises reçoit un stick dans le visage, il s’agit de Cacciato. La rencontre est interrompue le temps de soigner quelque peu cette dernière qui regagne finalement le banc sur ses jambes affublées d’un grand bandage sur la tête, finalement elle quitte l’enceinte du terrain pour se faire soigner. Les échanges reprennent aussitôt et avec autant d’intensité. Le Braxgata a le but tant attendu au bout du stick mais la balle s’envole à plusieurs mètres au-dessus de la cage. Toujours en un temps, le jeu du Braxgata est agréable à regarder, de l’extérieur évidemment. Il doit être bien désagréable à subir sur le terrain. Le Braxgata obtient une nouvelle occasion de passer devant son adversaire du jour, sur pc, mais cela ne rentre pas, Liébin étant sur le chemin. Le Daring est réduit momentanément à 10 joueuses, avec la carte verte de Makhotkina mais le Braxgata n’en profite pas.

A force, cela rentre. Après un nombre incalculable d’occasion, il est logique de voir le Braxgata prendre le dessus, McCann est servie parfaitement dans le cercle alors qu’elle est complètement oubliée par la défense molenbeekoise, elle a tout le temps de placer sa balle hors de portée des guêtres de la gardienne, malgré son grand-écart. C’est donc 1-2 après quelques minutes de reprise dans ce quart. C’est au tour du Braxgata d’être réduite à 10 joueuses suite à une carte verte. Il reste peu de temps, et le banc de Molenbeek se fait entendre de plus en plus, Mademoiselle Thalia Bellemans, arbitre du jour, réclame d’autorité la fin immédiate de ce comportement. Une deuxième carte verte est attribuée au Braxgata, les échanges se corsent également sur le terrain également. Il reste moins de 10 minutes que le Daring obtient un pc, le tir puissant de D’Elia est subi par Sotgiu, plus que sorti, mais le résultat est le même, le Brax garde l’avantage. Une carte verte est encore distribuée, pour une joueuse du Daring cette fois-ci. Nous entamons les dernières minutes du match, quand le Braxgata récolte un nouveau pc, c’est l’occasion pour les joueuses de Boom de remporter une victoire avec plus d’un goal d’écart, ce qui pourrait rassurer le groupe. Finalement le pc donne lieu à quatre redites, suite à des pieds qui trainent. La cinquième tentative, un sleep, est la bonne, le score est maintenant de 1-3 pour le Braxgata. Les échanges s’électrisent, et plusieurs cartes sont distribuées en fin de rencontre dont une jaune pour le coach Manu Brunet. Mais le score ne changera plus.

Weyns offre trois gros points à l'Herakles

Herakles - Watducks 1-0

Herakles: Dewelde; Cornette, Fobe, Taylor, Mommens; Leclef, Sosa, Maertens; Weyns, Pastor, Simons; puis Geerts, Sanz, Herzsprung, Scheinemaeker, Van Hellemont

Watducks: D'hooghe; N. Goeminne, L. Goeminne, Troyes, Vandersteen; Limauge, Lhopital, T'Serstevens; Breyne, Ronquetti, Gose; puis White, Laurito, Delhalle, Lardeur, Boey

Arbitres: MM. H. Heirman et P. Michielsen

Le but: 59e Weyns sur pc (1-0)

Penalty corner: Herakles1/3 Watducks 0/6

Herakles - Watducks, ce sont deux candidats au top 4 qui s’affrontaient à Lier. Le Wat restait sur 5 victoires consécutives et pouvait en cas de victoire creuser un écart important avec l’Herakles. Bien entendu, en face, les joueuses de Gilles Verdussen ne l’entendaient pas de cette oreille et souhaitaient rester au contact du peloton de tête.

Le début du match consistait en une bataille pour remporter le milieu de terrain, avec un match dans le match entre Pauline Leclef et Sophie Limauge. Il fallait attendre la 9e pour voir une situation dangereuse : après une belle séquence collective, Weyns croisait sa reprise face au but, mais D’Hooghe intervenait bien. Les offensives de Leclef faisait mal au Wat sans pour autant créer des occasions de buts.

Le second quart démarrait par un tir de T’Sterstevens au-dessus de l’objectif. Le match s’animait un peu plus, une passe tranchante de L. Goeminne trouvait Ronquetti dans le cercle qui ne pouvait tirer mais obtenait un pc. Breyne le tirait, sur la reprise, le Wat’ obtenait un second pc que Breyne tirait à nouveau. Dewelde sortait l’envoi qui prenait la direction de sa lucarne gauche. En face, les joueuses locales obtenaient également un pc après une faute sur Weyns. Mommens le tirait de peu à côté de la lucarne gauche. En fin de quart, Van Hellemont tirait en revers, sans danger et Ronquetti tirait sur Dewelde.

A la 42e, Cornette percutait et tirait au-dessus du but de D’Hooghe. 4 minutes plus tard, White filait à toute vitesse en contre vers le but de l’Herakles mais tirait trop mollement sur la gardienne. Le Wat obtenait ensuite deux pc consécutifs qui ne donnaient rien. Idem sur un pc de l’Herakles à la 50 de Mommens.

Le dernier quart démarrait par un centre au cordeau de Leclef que Simons ne pouvait reprendre. Malgré une bonne entame du quart du Wat, l’Herakles s’offrait la plus grosse occasion du match quand Leclef recevait la balle en tête de cercle, écartait une défenseuse et tirait en revers vers le but. D’Hooghe se détendait bien. Mais peu après, sur un nouveau pc, elle ne pouvait rien sur une reprise de Weyns qui terminait dans ses filets. Peu après, D'Hooghe sauvait le suspense face à Weyns, et permettait au Wat d’y croire jusqu’au bout. Et un ultime pc à la 67e qui ne donnait rien. L'Herakles prenait trois bons points.

Les autres matchs

Orée - Antwerp 2-2

12e Kreusch (1-0), 15e Barry (2-0), 65e Jardel (2-1), 70e Jardel (2-2)

Victory - Wellington 3-2

8e Cavallera (1-0), 24e Arnaud (1-1), 32e Bruni 2-1), 49e Bruni (3-1), 66e Bruyneel (3-2)

Louvain - Gantoise (match à 15h30)